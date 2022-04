Jean-Luc Mélenchon Premier ministre de Marine Le Pen? Les explications d'un membre de LFI

Pour David Guiraud, le porte-parole des jeunes de la France insoumise, s'il devient Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas gouverner "avec" Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, mais continuer son combat politique.

Jean-Luc Mélenchon se rêve à Matignon. Troisième du premier tour de l'élection présidentielle, l'Insoumis a appelé mardi sur BFMTV les Français à l'élire Premier ministre. Et peu importe qui de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron sera à l'Elysée: "C'est assez secondaire. Je ne veux pas que madame Le Pen prenne le pays et que monsieur Macron garde le pouvoir. Commencez par régler ce qui vous paraît être le plus dangereux et on prend le tour suivant".

Pas question de gouverner "avec", précise ce mercredi sur RMC David Guiraud porte-parole jeunesse de La France Insoumise: "Il n'est pas question de gouverner avec Marine Le Pen. Et pas question d'abandonner le combat politique quoi qu'il arrive".

"Nous sommes des militants politiques donc le résultat de l'élection présidentielle fait que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas président. Mais on ne va pas arrêter de se battre. La question du Premier ministre élu selon le résultat des législatives, elle se pose quand même", assure-t-il.

Marine Le Pen "n'a pas de programme social"

"Cela fait à peine une semaine qu'on n'est plus là et ils sont déjà en train de parler du voile. C'était bien le débat sur les salaires quand même!", note au passage David Guiraud, qui aurait aimé voir le débat se recentrer sur le social.

"Notre différence avec Marine Le Pen, c'est le social. Elle n'a pas de programme social. Elle ne veut pas augmenter les salaires. Quand elle en parle, c'est pour réduire les hausses des salaires, ça c'est du Macron. Ou alors, elle dit qu'il faut prendre aux étrangers, ça c'est du racisme", ajoute David Guiraud.