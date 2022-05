"On va gagner, et je serai Premier ministre": à Marseille, Jean-Luc Mélenchon défend sa stratégie

Jean-Luc Mélenchon a confirmé jeudi qu’il ne serait pas candidat aux élections législatives dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et qu’il laissait la place à son bras droit Manuel Bompard. Mais le chef de file des Insoumis vise toujours Matignon.

Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne des législatives. Après l'accord entre les différents partis de gauche, le leader insoumis s'est rendu à Marseille jeudi, pour un meeting dans sa circonscription, qui lance la campagne de terrain de la Nupes.

Sur place, Jean-Luc Mélenchon a confirmé qu'il ne serait pas candidat et a laissé la place à son bras droit, Manuel Bompard, qui tentera donc de prendre sa succession dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône.

>> Portait de Manuel Bompard, le secret et discret artisan de l'accord historique à gauche

"On va gagner, et je serai Premier Ministre"

Jean-Luc Mélenchon a fait un discours d’une heure et a donné le ton après seulement quelques minutes à la tribune: "cette campagne des élections législatives, nous la commençons en étant les favoris". Comme un match retour de l’élection présidentielle, il s'est opposé à une seule personnalité politique: Emmanuel Macron. "Un troisième tour, Monsieur le Président de la République, ça existe! Si on fait des élections et qu'on sait d'avance les résultats, on ne fait pas d’élection, on nomme les gens."

La légitimité, on peut en parler! Il y a deux mois, on a fait sept millions de voix. Il y a pire situation que la mienne en matière de légitimité non?

Jean-Luc Mélenchon a répété son leitmotiv: "On va gagner, et je serai Premier Ministre". Il a également défendu son choix de ne pas se présenter comme député: “Des Premiers ministres qui n’ont pas été députés, il y en a eu six sur 24 pendant la 5e République et le dernier, c’est Monsieur Castex. La légitimité, on peut en parler! Il y a deux mois, on a fait sept millions de voix. Il y a pire situation que la mienne en matière de légitimité non?”, a-t-il lancé.

Son discours s'est soldé par un "apéro populaire" en plein air au pied du siège local du parti. Selon les premières projections des sondeurs, la Nupes est créditée de 28% des suffrages et de 105 à 168 sièges.