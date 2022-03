Présidentielle: Emmanuel Macron va proposer la retraite à 65 ans, l'opposition critique

Emmanuel Macron, officiellement candidat à la présidentielle, présentera son programme la semaine prochaine. Parmi les mesures phares de celui-ci, un report de l'âge de la retraite à 65 ans. L'information a été confirmée ce jeudi par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Emmanuel Macron veut repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans, s'il est réélu. L’information révélée par le journal Les Echos mercredi a été confirmée par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"Dans le programme d'Emmanuel Macron, il y aura la proposition d'allonger l'âge de départ à la retraite et de le passer progressivement à 65 ans", a-t-il indiqué sur RTL. Avec en plus une retraite minimum à 1100 euros, et la suppression de régimes spéciaux, "par exemple de la RATP ou d'EDF", cette réforme sera une réforme "de justice", a-t-il défendu.

Emmanuel Macron avait défendu sa proposition de réforme des retraites comme “une réforme ambitieuse, pour un modèle social qui tienne".

Des critiques dans l'opposition

Et comme à chaque fois que le débat revient, l'opposition est vent debout. A commencer par Marine Le Pen pour qui "c'est encore une fois le peuple qui est sacrifié". Chez Fabien Roussel, le candidat communiste, on y va même plus fort en parlant même d'une "mesure dégueulasse qui pénaliserait les salariés exposés à la pénibilité".

Enfin, Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, ne s'oppose pas à la mesure mais écrit sur Twitter: "Comment faire confiance à Macron candidat, alors qu'il n'a pas fait la réforme pendant son quinquennat".

Autre réaction, celle de Jean-Luc Mélenchon: "Notre programme prévoit la retraite à 60 ans. Dans un mois, on saura qui décide".