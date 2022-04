Présidentielle: peu de procurations réalisées, le spectre d'une forte abstention plane sur le vote

Dans les mairies et les gendarmeries, un constat prédomine: contrairement à 2017, les Français sont moins nombreux à réaliser des procurations cette année.

À tout juste 18 ans, Kian pourrait voter pour la première fois à l'élection présidentielle... mais il vit à Paris et son bureau de vote est toujours là d'où il vient, à Cannes: "Il faudrait faire une procuration, mais je vais m'abstenir".



En réalité, l'élection n'intéresse pas vraiment l'étudiant: "Je pense que ça ne vaut pas la peine, il n'y a pas de candidat qui me parle réellement et je ne vais pas me donner du mal pour des personnes qui ne me donnent pas envie".



À moins de deux semaines du premier tour, dans de nombreuses gendarmeries et mairies, on le ressent: les procurations sont bien moins nombreuses qu'il y a cinq ans, alors que l'élection présidentielle a lieu pendant les vacances scolaires et que l'on redoute déjà une forte abstention.

La mairie de Nice, par exemple, comptait 2200 procurations enregistrées. À la même période en 2017, lors de la précédente élection présidentielle, il y en avait 10.000. La situation est la même à Nantes, Paris, Orléans ou encore Bordeaux.

Une procédure simplifiée

À Nancy également, l'adjointe au maire, Estelle Mercier, l'a remarqué: "En 2017, à la même époque on était à presque à 2000 de procurations faites. Aujourd'hui on est à à peine 900. Peut-être que tout va se déclencher la semaine prochaine mais cela peut annoncer le signe d'une désaffection de cette élection", assure-t-elle à RMC.



Dorian Dreuil s'alerte lui aussi. Co-président de l'ONG "A voté", qui lutte contre l'abstention massive, ce faible nombre de procurations est inquiétant. Pourtant, il le rappelle, la procédure a été simplifiée.



"On peut faire les démarches en ligne sur maprocuration.gouv.fr avant de se rendre en dans un commissariat ou une gendarmerie pour finaliser le dossier. Cela peut se faire assez rapidement et cela peut changer la donne de la participation électorale".



Et il n'est pas trop tard: l'enregistrement d'une procuration reste possible jusqu'à la veille du premier tour.