Réforme des retraites: Emmanuel Macron dévoile son nouveau plan et veut aller vite

Le président de la République Emmanuel Macron est prêt à relancer son projet de réforme des retraites. Et le chef de l'Etat veut aller vite avec une mise en application dès l'été 2023, quitte à passer en force.

Emmanuel Macron s'est entretenu ce lundi pendant deux heures avec la presse présidentielle. L'occasion notamment pour lui d'évoquer sa réforme des retraites, engagement de campagne. Ceux qui la voyait enterrée à défaut de majorité risquent d'en avoir pour leurs frais. Le chef de l'Etat a annoncé la couleur: son objectif est clair, une mise en œuvre du nouveau système rapidement, peut-être dès l'été prochain.

Rarement Emmanuel Macron n'avait été aussi précis. Face à un système des retraites déficitaire, il faut trouver des solutions. Et pour ne pas augmenter les impôts ou creuser la dette encore un peu plus, le président de la République propose de faire travailler les Français plus longtemps.

Une mise en œuvre dès l'été prochain?

Jusque-là, rien de neuf. Mais Emmanuel Macron voudrait bien décaler l'âge légal de départ à la retraite et aussi, c'est une nouveauté, augmenter la durée de cotisations.

Une solution qui pourrait, selon lui, permettre de rétablir le système à l'équilibre mais aussi et surtout de dégager des marges financières pour financer ses futures réformes pour la santé, l'école ou encore la transition énergétique.

Emmanuel Macron s'est voulu pédagogue et volontariste. Son objectif d'une mise en œuvre de la réforme l'été prochain pourrait le pousser à passer en force lors de l'examen du budget cet automne, si nécessaire.