"Votez en âme et conscience": le message de Laurent Berger avant le vote sur la réforme des retraites

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a envoyé un dernier message aux députés ce mercredi matin sur RMC-BFMTV avant un potentiel vote crucial sur la réforme des retraites.

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a demandé ce mercredi matin face à Apolline de Malherbe sur RMC-BFMTV aux députés indécis de voter contre la réforme des retraites. "Un compromis politique est trouvé (avec LR) mais pas un compromis social", regrette-t-il. Il a ainsi envoyé un dernier message aux députés qui voteront pour ou contre la réforme des retraites dans les prochaines 48 heures.

"Votez en âme et conscience et regardez ceux et celles dans votre circonscription qui contestent cette réforme. Ce sont des gens normaux, c'est la France du réél, la France du travail, qui tout les jours s'investit et aime son travail mais qui dit que ce n'est pas possible", lance-t-il.

>> Suivez notre direct.

"Le monde du travail a le sentiment d'avoir été méprisé"

"Ça va provoquer un mal-être dans le monde des entreprises. On parle du réél, on parle de ceux qui étaient mobilisés pendant le Covid et qui vivent très mal ce qui est en train de se passer"

Laurent Berger estime que de nombreux manifestants ressentent que le gouvernement les méprise. "Le monde du travail a le sentiment d'avoir été méprisé. On n'a pas été reçus pendant deux mois. (Méprisé) Personnellement non, ce n'est pas le sujet. Mais ceux qui manifestaient, oui. Dans les cortèges on a beaucoup entendu ça", explique-t-il sur RMC-BFMTV.

S'il refuse du "pointer du doigt" les responsables de cette réforme, Laurent Berger demande tout simplement une "autre" réforme "plus juste". S'il y a un vote, il assure qu'il le respectera, mais assure que lui et l'intersyndicale "continueront à porter les réalités du monde du travail". D'autant que d'après un récent sondage publié par BFMTV, 62% des Français souhaitent que la mobilisation se poursuive même si la réforme est adoptée.