Météo: le retour du froid, avec un risque de gel, inquiète les agriculteurs

Chaque année, c'est une des principales inquiétudes des agriculteurs: un épisode de gel après le début de la floraison. Or, c'est justement ce qui est annoncé pour cette semaine. Et après quelques jours avec des températures très douces, cela pourrait avoir de graves conséquences sur les cultures.

Les agriculteurs sur leurs gardes. Un épisode de gel devrait toucher la France à partir de ce mardi, jusqu'à jeudi au moins. La matinée la plus froide sera celle de mercredi, avec des températures qui pourraient descendre jusqu'à -6°C. Dès ce mardi matin, des minimales de -4°C à 0°C sont attendues du Massif Central au Grand-Est. La Bourgogne-Franche-Comté et l’Auvergne-Rhône-Alpes sont particulièrement concernées.

Même si les prévisions restent moins graves par rapport à début avril 2022, cette période de gel tardif arrive une nouvelle fois à un moment délicat. D’importants dégâts ont déjà été relevés dans plusieurs régions ces deux dernières années.

"Il y a de l'appréhension"

Certains sont inquiets parce qu'ils n'ont pas de matériel pour se protéger, comme Thomas Colson, vigneron en Meurthe-et-Moselle.

“Les mirabelliers ont attaqué la floraison fin de semaine dernière, ce week-end, avec les douceurs qu’on a eu. Donc on va croiser les doigts pour que ça ne gèle pas trop fort, qu’il n’y ait pas trop de vent du nord non plus. L’autre impact qui n’est pas forcément visible, c’est que lorsqu’il fait frais, les insectes pollinisateurs ne sortent pas et ne fécondent pas les fleurs. Même si ça ne gèle pas, on a de l'appréhension, de l’inquiétude, mais en même temps, on est aussi un peu résigné. On essaye de relativiser”, indique-t-il.

Cette baisse des températures est due à la présence d'un flux de nord qui apporte des masses d'air froid, couplé à un anticyclone scandinave.