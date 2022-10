Manifestation "anti-bassines": 1.600 à 1.700 gendarmes mobilisés dans les Deux-Sèvres

Dans les Deux-Sèvres, une manifestation contre les bassines, une sorte de réserve d’eau destinée aux agriculteurs, devrait rassembler plusieurs milliers d’opposants, en dépit d’un arrêté préfectoral interdisant le rassemblement. Un important dispositif de gendarmerie va donc être mis en place.

Entre 1.600 et 1.700 gendarmes seront déployés ce week-end à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), où plusieurs milliers d'opposants à un projet de réserve d'eau pour l'agriculture ont prévu de se rendre malgré un arrêté d'interdiction de leur manifestation, selon une source de l’AFP proche du dossier. Selon cette dernière, l'arrêté d'interdiction de manifestation concerne au total douze communes.

Le collectif "Bassines Non Merci", organisateur de ce rassemblement, a d'ores et déjà annoncé la présence de 10.000 personnes, les autorités estimant de leur côté qu'ils pourraient être entre “4.000 et 5.000”.

Le dispositif des forces de l'ordre va commencer à être déployé “dès maintenant”, explique-t-on de source proche du dossier, en précisant que "samedi 1.700 gendarmes seront sur place et 1600 dimanche".

Outre l'interdiction de manifester, la "circulation d'engins agricoles isolés ou en cortège" est également proscrite entre samedi et lundi matin, tout comme "la vente, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, du carburant, des acides et produits inflammables, chimiques ou explosifs" ainsi que le "port et transport d'armes toutes catégories confondues", avait précisé, en début de semaine, la préfecture.

Par ailleurs, des élus de la France insoumise (LFI) et de Europe Écologie Les Verts (EELV) sont attendus à ce rassemblement.

Une future ZAD de créée?

Le secteur de Sainte-Soline est au cœur d'une bataille de l'eau entre agriculteurs et une cinquantaine d'associations environnementales, d'organisations syndicales et de groupes anticapitalistes, qui dénoncent un "accaparement de l'eau" destiné à "l'agro-industrie".

La réserve de Sainte-Soline est la deuxième des 16 prévues dans le projet élaboré par un groupement de 400 agriculteurs réunis dans la Coop de l'eau, pour "baisser de 70% les prélèvements" en été.

Les autorités estiment, selon une source proche du dossier, que les opposants à cette réserve ont pour objectif de créer une ZAD à cet endroit.

Le 26 mars, une manifestation ayant réuni entre 5.000 et 7.000 personnes à La Rochénard avait été émaillée de heurts entre gendarmes et opposants aux réserves d'eau, sans faire de blessés. Des dégradations sur des installations agricoles avaient été enregistrées.