Qui est Arnaud Rousseau, qui va succéder à Christiane Lambert à la tête de la FNSEA?

Arnaud Rousseau va devenir le futur président de la FNSEA, le premier syndicat agricole. Un profil plus "grand patron" que "paysan".

La FNSEA, premier syndicat agricole, élira son président à l’issue du congrès qui s’est ouvert ce mardi à Angers. Et pour succéder à Christiane Lambert, il n’y a qu’un candidat: Arnaud Rousseau.

Statutairement, le président du syndicat doit obligatoirement être agriculteur. Arnaud Rousseau en est un, mais on a du mal à le qualifier de “paysan”. C’est plutôt un grand patron qui va représenter les agriculteurs français.

Le roi de l'huile

Il exploite 700 hectares de terre en Seine-et-Marne, dans un village dont il est le maire. 700 hectares, c’est exactement dix fois la taille moyenne des exploitations en France. Il dirige aussi à titre personnel cinq entreprises liées au secteur agricole.

Mais il est surtout l’empereur français des oléagineux. C'est-à-dire du colza, du tournesol ou du soja. Il est le président du syndicat de la filière. Et le patron d’un géant de l’économie agricole fondé par ce syndicat, le groupe Avril, qui emploie 7.000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 7 milliards d’euros. Le groupe possède six usines en France qui produisent notamment les huiles Lesieur ou Puget. Avril est implanté dans 19 pays et achète des terres dans le monde entier. C’est un des boss de l’agro-business qui va donc devenir le patron de la FNSEA.

Une chute de neuf mètres d'un silo a changé sa vie

Et logiquement, les positions qu’il défend sont plutôt celles des gros producteurs. Parmi ses combats, il y la lutte contre l’interdiction des pesticides et le développement de nouvelles formes d’OGM. Il est également très favorable à la construction des bassines, ces grandes réserves d’eau dont on parle tant. Autant dire qu’Arnaud Rousseau ne sera pas le meilleur copain des écolos.

Il n’est pas issu d’un lycée agricole mais d’une grande école de commerce. Il a un parcours d’industriel, mais avec un événement qui a bouleversé sa vie. Il y a une dizaine d'années, il a fait une chute de neuf mètres dans un de ses silos à grain. Il a réussi à s’en sortir à la force de ses bras, avec les deux jambes brisées. Il aurait pu y rester.

Par la suite, il s'est mis à la randonnée. Il a marché 1.500 kilomètres jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il parait que ça vous change un homme…