Retraites: à Rennes, les commerçants se barricadent à cause du risque de casse

Plus de policiers dans les rues pour cette deuxième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, car les autorités craignent une radicalisation du mouvement. A Rennes, les commerçants s'empressent de barricader leurs boutiques.

Avant la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les prévisions des autorités ont été largement revues à la hausse après la mobilisation du 19 janvier. Les services de renseignements territoriaux estiment qu’il pourrait y avoir plus d’un million de personnes dans la rue. Ils mettent aussi en garde sur un risque de radicalisation du mouvement. Le ministère de l'Intérieur a décidé de prévoir 1.000 policiers et gendarmes de plus.

Barricader les vitrines des commerçants avec des panneaux de bois, c’est le quotidien de Daniel, un menuisier. Et depuis plusieurs jours, il a du travail.

“Depuis cinq heures ce matin, on est dans la ville de Rennes. On a déjà barricadé un bureau de tabac et il nous reste plein de trucs à faire. Les commerçants en ont ras-le-bol”, indique-t-il.

Et parmi ces professionnels désabusés, Wilfried. Il tient une agence immobilière, dégradée lors de la manifestation du 19 janvier. “De nombreux coups de marteaux ont été mis sur la vitrine. Ils étaient nombreux et avec beaucoup de violences”, décrit-il.

Plus de casseurs dans le cortège?

Il a peur pour ce deuxième round. “Je crains effectivement pour mon agence et pour le personnel. D’ailleurs, j’ai décidé de fermer l’agence. Il n’y aura personne. Donc, de ce point de vue là, j’ai pris mes précautions, mais bon s’ils veulent tout détruire, ils pourront tout détruire”, regrette-t-il.

Des mesures de précaution que la police elle-même a demandé aux commerçants, comme nous l’explique Carène, qui tient le salon de coiffure sur le parcours de la manifestation.

“La police est venue nous voir la semaine dernière pour nous demander de nous barricader. On nous dit qu’ils prévoient plus de manifestants et plus de casseurs”, indique-t-elle.

Et le circuit du cortège a été modifié à Rennes. Le départ est attendu pour 11h.