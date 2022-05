Aux urgences de Bordeaux, les patients triés entre 22h et 8h

Le CHU de Bordeaux a revu le fonctionnement de ses urgences faute de personnel. De 22h à 8h, le SAMU filtre les patients avant même qu'ils n'entrent le service via un interphone.

En Nouvelle-Aquitaine, plusieurs hôpitaux sont déjà contraints de revoir l’organisation de leurs urgences, faute de bras suffisants. Des soignants sont en arrêt maladie, d’autres quittent le service. À Bordeaux, le CHU de Pellegrin, premier hôpital de l’agglomération, a revu le fonctionnement de ses urgences adultes la nuit. ll n’y a plus que deux médecins par garde contre trois normalement.

Peu après 20 heures, Florian arrive aux urgences avec un ami, blessé à l'œil. Avant d’être autorisés à entrer, ils sont accueillis par deux bénévoles de la protection civile. Les secouristes filtrent les entrées jusqu’à 22 heures. Son ami entre dans l’hôpital, Florian l’attend à l’extérieur.

"Je pense qu’ils font ce qu’ils peuvent. Il y a peut-être des urgences plus urgentes. On a attendu 10 minutes et puis ils se sont occupés de lui", explique-t-il.