"C'est inacceptable": selon la Drees, 65% des médecins traitants refusent des nouveaux patients

Selon une récente étude de la Drees, 65% des médecins traitants refusent la prise en charge de nouveaux patients. De plus, en dix ans, le nombre de généralistes a baissé de 5,6% d'après les dernières statistiques.

La lente descente aux enfers de la médecine générale continue sa route. En France, les médecins généralistes refusent de plus en plus de nouveaux patients en tant que médecins traitants, selon une étude publiée ce jeudi par la Drees (la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques).

En effet, ce sont désormais 65% des médecins qui ont refusé de prendre des nouveaux patients comme médecins traitants l'année dernière, soit une augmentation de 12 points comparé à 2021.

Plus d'un Français sur 10 (11%) se retrouve ainsi sans médecin traitant. Et ce n'est pas sans conséquence, puisque les consultations sont moins bien remboursées pour les patients ne déclarant pas de médecin traitant. 70% du prix de la consultation est remboursé par l'Assurance maladie si l'on va voir son médecin traitant, tandis que le remboursement n'est que de 30% si le patient se dirige vers un autre généraliste.

"Entre 1.500 et 3.000 patients" par médecin

Selon Luc Duquesnel, le président du syndicat Les Généralistes CSMF, c'est à contre-cœur que les médecins doivent refuser des nouveaux patients. Mais ceux-ci n'ont pas le choix. Il rappelle qu'un médecin traitant a pour objectif "d'assurer le suivi de ses patients" contrairement à d'autres soignants.

Pour chaque patient, "c'est 1h/1h30 de travail, car on regarde tous les résultats de biologie, les résultats de radio, on doit rappeler le patient… C'est tout ce travail là qui très clairement n'est pas très reconnu autant par le gouvernement que par l'assurance maladie", déplore Luc Duquesnel.

"C'est inacceptable de se dire que sur notre territoire, on a des patients qui nécessitent d'avoir un médecin traitant mais qui n'en ont pas, et qu'on ne peut pas les prendre en charge", critique le président du syndicat Les Généralistes CSMF, Luc Duquesnel.

Toutefois, les médecins n'ont d'autres choix que de refuser d'agrandir leur patientèle, notamment dans les déserts médicaux. Luc Duquesnel explique en effet que "dans les zones où on a le plus de difficultés d'accès aux soins, on a tous entre 1.500 et 3.000 patients".

La médecine, ce n'est pas "5 minutes douche comprise"

Le constat du président du syndicat est partagé par Jérôme Marty, médecin généraliste et membre des "Grandes Gueules" de RMC. Expliquant avoir dû, lui aussi, refuser des patients "comme tous les médecins", il assure que la situation se dégrade "car on perd 5.000 à 8.000 médecins par an".

"30% de médecins ont plus de 60 ans, alors que la demande de soins, elle, augmente. Ils font face à une demande qui est explosive et à laquelle ils ne peuvent répondre", avertit le Docteur Jérôme Marty sur RMC et RMC Story , dans l'émission " Charles Matin ".

Le Dr Marty donne une seconde raison au refus des généralistes de devenir le médecin traitant de nouveaux patients. Selon les dernières données, à l'heure actuelle, "deux tiers des médecins estiment qu'il font des journées trop longues, c'est le chiffre principal de l'étude (de la Drees )".

Et au-delà du nombre de patients à prendre en charge donc, "c'est la qualité du soin qui doit primer" assure Jérôme Marty, qui rappelle que "la médecine ne peut pas être réalisée en 5 minutes douche comprise".

Enfin, selon le docteur Marty, "ce qu'il faut, c'est maintenir les médecins en exercice actuellement, c'est-à-dire qu'ils partent plus tard à la retraite, et ils le feront" assure-t-il. "Et puis surtout, il faut faire rentrer plus de jeunes" dans la profession, car "la problématique que l'on a, c'est que les jeunes mettent dix ans à s'installer", déplore encore le médecin des Grandes Gueules de RMC.

Alors, "si on réduit cette période entre la sortie de la faculté et l'installation, on résout en partie le problème".