"Le système est mort": le coup de gueule de Jérôme Marty après la hausse de la consultation de 1,50€

La consultation chez les médecins généralistes va augmenter de 1,50€. Du "mépris" pour Jérôme Marty, le médecin membre des "Grandes Gueules", qui estime que le système de santé français est "mort".

Ils réclamaient près de 100% d'augmentation, ils auront 1,50 euro. Les tarifs des consultations médicales vont augmenter de 1,50€, pour passer à 26,50€ chez les généraliste, 31,50€ chez les spécialistes, a annoncé ce lundi la haute fonctionnaire Annick Morel aux syndicats de médecins. Ces augmentations doivent être validées par le ministre de la Santé François Braun avant une entrée en vigueur en octobre prochain.

Les médecins généralistes sont en conflit ouvert avec l'assurance maladie depuis l'année dernière. En cause notamment, le prix de la consultation, inchangé depuis sa dernière valorisation à 25 euros en 2017. En novembre dernier, un collectif de médecin avait appellé à une revalorisation de la consultation à 50 euros. Mais ils n'ont visiblement pas été entendus.

Chez nos voisins, une consultation à plus de 60 euros

"C'est méprisant", déplore ce mardi sur le plateau des "Grandes Gueules" le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, un syndicat de médecins libéraux. "Notre système de santé est par terre. Tout va mal et le gouvernement nous propose des mesurettes et du bricolage. Le système est mort. Cet été, on craint tous qu'il y ait des morts parce qu'on ne pourra pas prendre en charge les gens", ajoute-t-il.

Pourtant, il y a de quoi faire... "On a des jeunes qui attendent leur affectation après avoir bénéficié de la meilleure formation du monde. Ils tiennent l'hôpital à bout de bras en travaillant 80 à 90 heures par semaine pour moins que le Smic. On doit tout faire pour eux et rien n'est fait", déplore le praticien.

Pour Jérôme Marty, le vrai prix de la consultation doit tendre vers la moyenne européenne, alors qu'en Allemagne, en Italie ou aux Pays-Bas, un rendez-vous chez le médecin coûte entre 65 et 78 euros. "Il faut contractualiser avec l'Etat le fait de monter les tarifs jusqu'à arriver à cette moyenne pour rendre attractif ce métier et faire en sorte que les jeunes s'installent", estime-t-il, avant d'en appeler à Emmanuel Macron

"Investissez dans la santé, arrêtez de mentir aux Français, arrêtez de leur dire qu'avec juste quelques replâtrages (sic), le système va tenir. Le système est déjà par terre et nous sommes dans les ruines", a-t-il lancé.

Comment sauver le système de santé français?

Une sortie sur ses anciens collègues de l'exécutif qui a fait réagir l'ex-ministre des Transports Jean-Baptiste Djebarri, qui en a profité pour demander à Jérôme Marty ce que lui ferait s'il était ministre de la Santé.

"Il faut indexer le prix des actes sur l'inflation. Il faut faciliter l'exercice en enlevant des tâches administratives et des actes qui n'ont plus lieu d'être. Il faut autoriser l'exercice multisite et remplacer quand on va dans un désert médical ou à l'hôpital", appelle Jérôme Marty.

Le président de la République est en déplacement ce mardi à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, où il visite une maison de santé pluridisciplinaire. Il doit aussi faire des annonces sur la santé ce mercredi, à l'occasion de la conférence nationale sur le handicap.