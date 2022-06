Grièvement blessé au pied, un enfant pris en charge aux urgences d'Angers après 4h30 d'attente

Un nouvel exemple de la crise qui touche actuellement les services d'urgences en France. Un enfant qui s'est grièvement blessé au pied avec une tondeuse samedi a dû attendre 4h30 avant d'être pris en charge pour une opération à l'hôpital d'Angers. Il avait avant ça refusé dans les hôpitaux de quatre autres villes.

Un enfant grièvement blessé au pied par une tondeuse samedi à Thouars dans les Deux Sèvres, a attendu plusieurs heures qu’un hôpital l’accepte pour l’opérer en urgence. C'est une conséquence très concrète du manque de moyens à l'hôpital.

Tout commence par un accident domestique grave raconte Alexis le papa de Louka 4 ans.

“Mon fils courait à côté du tracteur-tondeuse. Je l’ai fâché pour pas qu’il approche trop près. En voulant partir il a trébuché et en tombant le pied s’est pris sous la lame de la tondeuse”, détaille-t-il.

Les secours prennent très vite en charge l’enfant mais il faut l’opérer d’urgence. Le médecin du Samu contacte les hôpitaux d’Angers, Tours, Nantes, Poitiers et même Necker à Paris, raconte Alexis. C’est finalement le CHU d’Angers a finalement été obligé de déprogrammer d’autres opérations pour prendre le garçon en priorité. “Tout est refusé et on a entendu quand même plus de trois heures dans le camion de pompiers et au bout d’un moment ils ont réussi à avoir une place sur Angers pour prendre mon enfant. Donc il y a quand même un gros malaise. Il aurait fait une hémorragie, on le perdait”, confie-t-il.

"C'est révoltant"

Pour libérer une place le préfet a dû être alerté par Bernard Pénaud le maire de la commune.

“L’accident a eu lieu à 13h30 environ et il est parti en ambulance à 16h. C’est révoltant. C’est un symptôme d’ une maladie grave du système hospitalier . On voit des services entiers qui sont fermés par manque de moyens, manque de personnels, sur quelque chose qui est central, qui est la santé des gens”, dénonce-t-il.

Une prise en charge in extremis qui a finalement permis de sauver le pied de l’enfant.