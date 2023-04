"Elle regarde le levier de vitesse": faut-il limiter l’accès à la conduite aux personnes âgées?

Un nouvel accident de la route impliquant une personne âgée relance le débat sur l'absence de contrôle de la capacité des seniors à conduire. En Europe, seules la France, l'Allemagne et la Pologne ne contrôlent pas la capacité de leurs aînés à conduire. Mais la situation pourrait changer dès cet été.

Onze personnes ont été blessées après un accident de la circulation à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), ce samedi, quand un homme de 76 ans a percuté la foule avec sa voiture. Ce lundi, quatre des victimes étaient toujours en urgence absolue. Selon les premiers éléments, le conducteur, handicapé et négatif à l'alcool ou aux stupéfiants, "aurait perdu le contrôle de son véhicule après avoir confondu la pédale de frein et celle de l'accélérateur", a assuré le procureur de Boulogne-sur-Mer, fonçant dans la foule, nombreuse à l'occasion des 36es Rencontres internationales des cerfs-volants.

Un accident qui relance le débat du permis de conduire chez les seniors. Car aujourd'hui, rien n'empêche des personnes âgées ou handicapées de conduire leur véhicule. Aucun contrôle n'existe. À 80 ans, Monique assure que sa vue est toujours bonne et ses réflexes toujours aussi rapides. "Je me sens maîtresse de mon véhicule, s'il neige ou s'il pleut trop, je ne sors pas", raconte-t-elle à RMC. Mais son fils Ludovic en est moins sûr. En témoignent les portières enfoncées de la voiture de sa mère. "Le levier de vitesse, il faut qu'elle le regarde pour savoir quelle vitesse elle va passer. Quand je lui dit qu'elle ne conduira plus, elle ne m'écoute pas, je ne peux pas lui interdire", se désole-t-il.

La France, presque une exception en Europe

Pour l’instant, Monique a encore trop besoin de sa voiture et ne veut pas être dépendante des autres. "C'est une liberté, j'accepterai de quitter ma voiture mais pour l'instant ce n'est pas possible", martèle l'octogénaire. Cependant, elle se dit prête à passer un examen médical pour savoir si elle est encore capable de conduire: "Si l'on me dit que ma vue est défaillante, j'accepterai".

Avec le permis de conduire à vie sans aucun contrôle médical, la France fait presque figure d'exception dans l'Union européenne. Seules l'Allemagne et la Pologne font pareil. Pour prendre le volant à un certain âge, il faut réussir un test d'aptitude dans de nombreux pays. Vue, réflexes, ouïe. Il est obligatoire par exemple aux Pays-Bas, en République tchèque, en Grèce, et même chaque année en Irlande après 70 ans.

Au Portugal, le permis doit être revalidé dès l'âge de 40 ans et à différentes étapes de la vie, tandis qu'en Espagne, la visite médicale est obligatoire tous les dix ans dès l'obtention du précieux sésame. Ces examens sont ensuite plus fréquents avec l'âge.

Des commissions médicales déjà existantes

"Les commissions médicales existent déjà en France", assure ce lundi sur RMC Pierre Chasseray, délégué général de l’association 40 millions d’automobilistes. "On peut saisir une commission médicale quand, dans notre famille, on a une personne qui n'est plus dans la capacité de le faire", explique-t-il, évoquant une saisine sous-utilisée car très peu connue.

"Les seniors représentent la part la plus faible dans la responsabilité des accidents de la route", ajoute Pierre Chasseray qui rappelle qu'à Berck-sur-Mer, l'accident implique un conducteur âgé de 76 ans, un âge auquel on peut tout à fait conduire.

Mais le député Renaissance de l'Hérault Patrick Vignal souhaiterait inciter les personnes âgées à faire des contrôles d'aptitude tous les trois ans. "On ne veut pas faire une loi, mais on veut trouver des solutions pour que les seniors puissent continuer à se déplacer. Je vais proposer qu'à partir d'un certain âge, vous fassiez un contrôle de vue chez le médecin ou l'opticien, ainsi que des tests de réaction sur simulateur", assure-t-il aux "Grandes Gueules".

Une proposition qui met hors de lui l'avocat Charles Consigny: "Le politique crée des emmerdements. Vous allez créer de nouveaux emmerdements, c'est la spécialité française des élus qui cherchent des causes. Vous nous prenez pour des jambons, vous allez créer de nouvelles réglementations, quoi que vous en disiez. Arrêtez d'emmerder les gens, on n'en peut plus", a-t-il lancé à l'attention du député sur RMC et RMC Story.

"Je ne parle pas de contrôle, je ne veux pas faire de loi, je veux sensibiliser les gens en leur rappelant que leur voiture peutêtre une arme par destination", lui a répondu le député.

Mylène, percutée par un octogénaire borgne

Une voiture transformée en arme de destination, c'est ce qui est arrivé à Mylène, qui s'est fait renverser alors qu'elle traversait à un passage piéton par un homme borgne de 84 ans. "Je suis passée sous les roues, il ne s'est même pas rendu compte. J'ai eu l'omoplate et les vertèbres cassées ainsi qu'un traum crânien. Lui, il a eu trois mois de suspension de permis, 300 euros d'amende et il peut continuer à conduire", raconte-t-elle.

"Moi, ça fait deux ans et demi que je galère et lui conduit toujours. Il n'a jamais pris de nouvelles, même à l'hôpital, et les gendarmes m'ont bien fait comprendre que lui allait continuer à vivre sa vie", ajoute Mylène.

Pour éviter de nouveaux drames, Patrick Vignal aimerait associer la famille pour trouver des solutions. Et en cas de refus, retirer le permis de conduire aux personnes âgées. "On va leur retirer le permis puis les euthanasier, c'est ça le projet", ironise Charles Consigny.

Lancée en début d'année par Gérald Darmanin, une mission de sécurité routière doit présenter ses premiers résultats cet été. Avec peut-être, avant un retrait de permis, la mise en place d'une visite médicale obligatoire. Un premier pas vers le contrôle des plus âgés.