Indétectable, facile à déplacer: en Espagne, le radar Velolaser est le cauchemar des automobilistes

Depuis quelques mois, les autorités espagnoles ont mis en place un nouveau radar, le velolaser. Celui-ci peut détecter précisément les excès de vitesse jusqu'à 1 kilomètre et demi en amont. Le rendant indétectable aux automobilistes.

C'est le cauchemar des automobilistes un peu trop pressés. En Espagne, un radar quasi indétectable, a été déployé pour lutter contre les excès de vitesse. Appelé velolaser, ce radar peut flasher les voitures et repérer les véhicules à l'allure excessive jusqu'à un kilomètre et de mi de distance. Piler au moment où l'on passe devant ne suffira donc pas.

Encore faut-il pouvoir le voir lorsque l'on passe devant: le velolaser ne fait que 50 centimètres de haut, moins de deux kilos. Et il s'installe en moins de deux minutes. Il peut se cacher derrière un panneau de signalisation ou une rambarde de sécurité avant d'être déplacé à un autre endroit en quelques instants seulement.

Un radar illégal?

C'est une merveille technologique qui peut enregistrer trois infractions à la seconde, sur trois voies en parallèle pour une marge d'erreur de seulement 2 km/h. Le velolaser peut même contrôler le respect des distances de sécurité.



Une soixantaine de radars de ce type ont déjà été déployés en Espagne. Pour le moment le velolaser n'a pas traversé la frontière et on n'en recense aucun en France. Pour cela, il devra affronter dans un premier temps le laboratoire national d'essais qui valide ou non l'installation de certains modèles de radars avant de remporter un éventuel appel d'offres.

Mais en France, un radar doit être signalé aux automobilistes par des panneaux. En Espagne aussi ce qui pousse certaines associations de conducteurs espagnols à dénoncer ces radars qu'elles considèrent illégaux.