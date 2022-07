"Si ça peut aider mes enfants...": faut-il allonger l'âge de départ à la retraite à 65 ans?

À l'occasion de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a confirmé le souhait de la majorité de vouloir reculer l'âge de départ à la retraite.

Il va falloir penser à reculer ses plans de retraite. La Première ministre Elisabeth Borne l'a assuré mercredi à l'occasion de son discours de politique générale, les Français devront travailler plus longtemps: "Nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps", a-t-elle lancé face aux députés.

Une demi-surprise alors qu'Emmanuel Macron avait annoncé son souhait de reculer l'âge de départ à la retraite, jusqu'à 65 ans, avant de sembler fléchir entre les deux tours de l'élection présidentielle.

Car la mesure est déjà impopulaire. Car les premiers intéressés y sont largement opposés. Selon un sondage d'avril dernier de l'Institut Elabe pour BFMTV, 64% des Français seraient opposés à un recul de l'âge légal de départ à la retraite. Sans surprise, seuls les retraités (57%) sont favorables à cette mesure.

"Je vais travailler 5 ans gratuitement"

Les retraités donc et aussi Pierre, un auditeur de RMC: " J’ai commencé à 16 ans. Je suis censé allez jusqu’à 62 ans selon la loi, alors que j’ai le droit de partir à 57 ans. Je vais travailler 5 ans gratuitement. Mais j'aime mon métier, ça ne me dérange pas de travailler jusqu'à 65 ans si ça peut aider mes enfants à en profiter, je me sacrifie", assure-t-il ce jeudi sur le plateau d'Estelle Midi.

Brice 37 ans, et qui a aussi commencé à travailler à 16 ans est contre: " Je travaille dans le BTP, je suis conducteur de travaux, c’est un métier pénible, je me vois mal travailler jusqu'à 65 ans". Et s’il semble éligible pour un départ anticipé il souligne qu’Emmanuel Macron a commencé à supprimer certains facteurs de pénibilité dans certains métiers:

"Sur les 10 critères qui existent, il en a supprimé 4. Cela me concerne directement, c’est la manutention manuelle des charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les risques chimiques", rappelle-t-il.

"Notre modèle social est un paradoxe"

Enfin, Anne-Sophie Simpere d'Amnesty International France, note sur le plateau d'Estelle Midi que le marché du travail est déjà compliqué pour les jeunes: "Quand on sait que les jeunes ont beaucoup de mal à trouver leur premier emploi, on peut se demander pourquoi on garde les seniors dans le marché de l'emploi".

"Notre modèle social est un paradoxe, l'un des plus généreux et l'un de ceux où l'on travaille le moins longtemps", avait expliqué mercredi devant l'Assemblée nationale Elisabeth Borne.

"Pour la prospérité de notre pays et la pérennité de notre système par répartition, pour bâtir de nouveaux progrès sociaux, qu'aucun retraité n'ait une pension inférieure à 1100 euros par mois, oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps", avait ajouté la Première ministre.