Infirmière tuée à Reims: la mère du suspect craignait un passage à l'acte, des signalements faits

Dans une conférence de presse ce mercredi, le procureur de la République de Reims a détaillé le profil du suspect du meurtre d'une infirmière à l'hôpital de Reims. Il a notamment détaillé les divergences de point de vue entre le psychiatre en charge de son suivi et la mandataire qui le suivait.

"Des troubles sévères", un homme atteint de paranoïa et de schizophrénie, faisant l'objet de soins psychiatriques depuis 1985. Tel est le portrait du suspect du meurtre d'une infirmière, qui a également blessé une secrétaire médicale, au CHU de Reims ce lundi, dressé dans une conférence de presse ce mercredi par le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourrette.

"Une divergence de points de vue"

Celui qui avait agressé quatre employés d'un centre d'aide sociale dans la Marne en 2017 était suivi depuis lors par un nouveau psychiatre et était sous curatelle renforcée. Ce dernier considérait qu'il "n'y avait pas de rupture de traitement" de la part de son patient. Il "ne s'attendait pas à un tel passage à l'acte" et estimait son patient "stabilisé". De plus, il ne s’opposait pas à la levée de curatelle que le suspect de 59 ans demandait pour pouvoir passer son permis.

"Il venait tous les jours prendre son sachet de médicaments devant des infirmiers, mais il est difficile de s’assurer de leur ingestion" souligne le procureur. "Les policiers ont retrouvé des sachets de médicaments sur lui et chez lui, lors de la perquisition à son domicile. "

Dans le même temps, la mandataire "a fait état de plusieurs crises verbales, la dernière le 15 mai 2023, et a précisé s'en être ouverte au psychiatre depuis deux ans, faisant des signalements non suivis d'effet, selon elle". Elle a ajouté ne pas avoir été surprise de ce nouveau passage à l'acte. "La mère de l'intéressé avait les mêmes craintes d'un nouveau passage à l'acte", rajoute le procureur.

>>> Suivez RMC sur Google pour retrouver les dernières actualités

Il en voulait "aux blouses blanches"

Le suspect a affirmé "en vouloir au personnel hospitalier" et "aux blouses blanches", a indiqué ce mercredi le procureur de Reims, Matthieu Bourrette. Le mis en cause a déclaré au moment de son interpellation avoir donné "plusieurs coups de couteau" aux victimes en raison de leur qualité, affirmant en "vouloir à la psychiatrie", qu'il a qualifiée de "criminelle", a précisé le procureur lors de sa conférence de presse.

Il a sollicité la mise en examen de cet homme pour "assassinat" et "tentative d'assassinat" ainsi que son placement en détention provisoire "avec placement rapide en unité hospitalo-carcérale, notamment au regard des risques de réitération des faits". "Il appartiendra cet après-midi au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention d'apprécier les suites", a-t-il ajouté, précisant que le suspect encourait la réclusion criminelle "à perpétuité".