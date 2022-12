Tentative de féminicide à Blois: ce que l'on sait des heures qui ont précédé le drame

Chloé, 24 ans, a été violemment agressée par son ex-compagnon à Blois, il y a un peu plus d'une semaine. Frappée plusieurs fois à la tête notamment, elle est toujours hospitalisée, dans le coma. L'homme, lui, a été interpellé, mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire.

L'homme a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire pour tentative de meurtre. Mais on en sait plus sur les quelques heures qui ont précédé le drame.

Ce jour-là, une première altercation avait déjà eu lieu entre la victime et le suspect, qui venaient de se séparer. Dans l'après-midi, l'ancien compagnon aborde la jeune femme en pleine rue. Très en colère, il exige de savoir pourquoi elle a choisi d'interrompre sa grossesse.

Le suspect, déjà incarcéré plusieurs fois

La police municipale est alertée, mais quand elle arrive, la jeune femme est seule, en détresse, et au téléphone avec sa mère. Les agents municipaux leur conseillent d'aller porter plainte auprès de la police nationale, puisqu'eux ne sont pas habilités à le faire. Mais au commissariat, l'agent refuse de prendre sa plainte. Il lui demande de revenir le lendemain.

Deux heures plus tard, son ex-compagnon l'agresse dans son hall d'immeuble et la laisse inconsciente. Cet homme de 27 ans a déjà été incarcéré plusieurs fois. Il a aussi été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour avoir frappé une ancienne compagne en 2015.