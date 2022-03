Après sa remontée dans les sondages, Marine Le Pen se voit déjà à l'Elysée

Donnée au second tour avec Emmanuel Macron, la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, croit en ses chances de remporter l'élection présidentielle. Un espoir qui lui fait même refuser le débat avec certains candidats et notamment Valérie Pécresse.

J-26 avant le premier tour de la présidentielle. Et plus on avance, plus un duel se confirme. Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient qualifiés au second tour selon les derniers sondages. Résultat, Marine Le Pen s’y voit déjà.

Elle s’y voit déjà d'abord parce qu’elle pense que sa stratégie de parler pouvoir d’achat paye. Elle se veut aujourd’hui “Madame pouvoir d’achat”. Lundi, elle a donné une conférence de presse. L’occasion, toujours, de se poser en “protectrice”, insistent ses équipes. Et d’égrener ses mesures: suppression de la TVA sur un panier de produits de première nécessité, baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur les carburants, gaz et électricité. “C’est l’archétype de la promesse populiste”, raille un député de la majorité.

Marine Le Pen s’y voit tellement qu’elle ne veut plus débattre avec Valérie Pécresse. Cela faisait un petit moment que la candidate du RN freinait des quatre fers. C’est en regardant sa rivale LR débattre avec Zemmour dans sa chambre d’hôtel, en marge d’un déplacement, qu’elle aurait fini d’être convaincue. “C’était consternant, nous dit un de ses proches. Un combat de caniveau, nous, on ne veut pas faire du spectacle”, poursuit son équipe. Marine Le Pen n’accepterait donc de débattre qu’avec des adversaires de son niveau, Emmanuel Macron, ou Jean Castex. Réaction du camp Pécresse: “Elle fait ce qu’elle reprochait à Emmanuel Macron, elle se défile”.

Pas de soutien de Philippot qui rejoint Dupont-Aignan

Madame Le Pen ne veut pas de débat et Madame Le Pen regarde de haut ses anciens alliés se marier. Depuis lundi, Florian Philippot son ex-bras droit soutient Nicolas Dupont-Aignan, son ex-futur Premier ministre. Mais pas de quoi déstabiliser ma candidate du RN.

“Je suis extrêmement étonnée. Florian Philippot qui est si attaché à la démocratie, au vote… Je pensais qu’il respecterait le vote de ses adhérents. Je ne comprends pas…”, ironise-t-elle.

Elle fait allusion ici au fait que les militants du parti de Florian Philippot avaient voté pour rallier Eric Zemmour. En tout cas, au RN, ce nouveau mariage fait sourire. “Ils ne peuvent pas se piffrer”, ricane un proche de Marine Le Pen. Un autre fait le compte à voix haute: “Dupont-Aignan est crédité d’1,5 à 2%. Philippot faisait 0,5 quand il était testé. Bref, ça n’ira pas loin”.