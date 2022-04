Présidentielle: un tiers des électeurs toujours indécis

Un tiers des électeurs sûrs d'aller voter sont toujours indécis et pourraient ne prendre leur décision qu'une fois dans l'isoloir, ce dimanche.

Devant les affiches électorales, Arnaud hésite. Son bulletin sera soit pour Yannick Jadot, soit pour Emmanuel Macron. Mais avant de choisir, il veut faire plus de recherches. Car cette campagne ne l'a pas vraiment intéressé: "Avec les récents événements notamment la guerre, on parle beaucoup moins de l’élection que lors des années précédentes. On est moins concentré sur ce genre de sujet donc forcément ça rend l’hésitation un peu plus grande".

Pour Jennifer, c'est plutôt l'envie de bien faire qui l'empêche de choisir: "Les fois précédentes, c’était un peu à la tête du client donc cette fois-ci, j’ai vraiment envie d’approfondir les différents programmes pour ne pas m’orienter au hasard".

Selon une enquête Ipsos pour Le Monde du 28 mars, un tiers des électeurs n'est pas certain d'aller voter et sur les deux tiers restants (67%), 37 % disent pouvoir changer d'avis.

"On dit qu’il y a 10% des électeurs qui se décident dans l’isoloir"

Près d'un tiers d'électeurs qui hésitent, c'est autant de voix à aller chercher pour les candidats. À la sortie du meeting d'Anne Hidalgo, son porte-parole Patrick Mennucci veut redoubler d'effort pour les attirer: "On poursuit à la campagne et on accélère parce que c’est dans les derniers jours qu’il y a des décisions qui se prennent. On dit même qu’il y a 10% des électeurs qui se décident dans l’isoloir. Donc ça vaut le coup de poursuivre la campagne".

Cette indécision s'explique par la tentation du vote utile, selon Jérôme Sainte-Marie, sondeur et président de l'institut PollingVox: "33% des électeurs d’Eric Zemmour et 33% des électeurs de Valérie Pécresse se disent indécis. A l’inverse, les électeurs de Marine Le Pen, d’Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon ont un taux de certitude beaucoup plus élevé puisqu’ils incarnent dans leur camp, le vote utile".

Mais il insiste, les indécis finiront par faire un choix. Pour lui, il faut surtout essayer de convaincre ceux qui ne pensent pas aller voter. Selon les estimations, jusqu'à 30% des électeurs pourraient s'abstenir. Un record pour un premier tour d'élection présidentielle.