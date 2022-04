Présidentielle 2022: dates, candidats, résultats, le mode d’emploi de l’élection

Les Français sont appelés à voter à l’élection présidentielle le 10 avril (1er tour) et le 24 avril 2022 (2e tour). Douze candidats sont en lice au premier tour : Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan et Philippe Poutou.

Les dates de l’élection présidentielle 2022

C’est le sommet de la vie démocratique française, tous les cinq ans. L’élection présidentielle 2022 a lieu en France le 10 avril, pour le premier tour, et le 24 avril, pour le second tour.

Les candidats

Douze candidats sont en lice au premier tour de l’élection présidentielle 2022. Par ordre alphabétique: Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Fabien Roussel, Eric Zemmour. Ils ont tous réussi à réunir au moins 500 parrainages, la condition incontournable fixée par le Conseil constitutionnel, après quelques frayeurs pour certains.

Les règles de la campagne officielle

La campagne officielle a débuté le 28 mars. A partir de cette date, l’égalité du temps de parole de tous les candidats doit être scrupuleusement respectée à la télé et à la radio. Tous les meetings et toutes les prises de parole sont donc rigoureusement décomptés. Les chaînes publiques diffusent aussi les clips de campagne des candidats. Et les panneaux d’affichage officiel sont mis en place, selon un ordre résultant d’un tirage au sort, avant l’envoi postal des professions de foi, sur lesquelles les Français pourront retrouver l’essentiel des programmes des candidats.

Au soir du vendredi 8 avril, à minuit, tous les micros sont coupés. Aucun candidat ne peut s’exprimer pendant cette période de réserve, qui prend fin après le premier tour, et aucun sondage ne peut être diffusé. Du 11 au 22 avril, la campagne du second tour reprend les mêmes règles. Le traditionnel débat d’entre-deux-tours, entre les deux finalistes, aura lieu le 20 avril.

Les règles électorales

L’élection présidentielle est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à moins qu’un candidat dépasse la barre des 50% dès le premier tour. Tous les Français âgés de plus de 18 ans et inscrits sur les listes électorales ont le droit de vote. L’inscription sur les listes électorales était possible jusqu’au 2 mars (en ligne) ou 4 mars (date de réception du document papier en mairie). Pour cette élection présidentielle 2022, 48,7 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales, soit 95% des Français en âge de voter.

Si on ne peut pas se rendre au bureau de vote les 10 et 24 avril, il est possible de voter par procuration, en désignant un mandataire et en faisant la démarche via un service en ligne ou un formulaire, puis avec un dépôt dans un commissariat, une gendarmerie ou un consulat, jusqu’à la veille du scrutin.

Le contexte

Cette élection présidentielle 2022 est marquée par un contexte inédit, avec une pandémie de Covid encore présente et la guerre en Ukraine. Des éléments qui accaparent les esprits et qui font craindre une forte abstention, en reléguant souvent au second plan les thématiques de la campagne.

Concernant le Covid, le port du masque n’est pas obligatoire pour aller voter. Il est seulement recommandé pour les personnes ayant été testés positives, jusqu’à sept jours après leur sortie d’isolement, les cas contacts à risques, les individus fragiles ou symptomatiques. Des masques chirurgicaux sont mis à la disposition des électeurs et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin, dans tous les bureaux de vote.

Les sondages

Très nombreux dans les mois et les semaines qui précèdent l’élection, les sondages aident les candidats à adapter leurs stratégies et, peut-être, les électeurs indécis à se positionner, tout en alimentant les médias et les débats. Emmanuel Macron, le président sortant, a toujours figuré en tête dans les sondages (environ 28% au premier tour). Marine Le Pen se détache en deuxième position (22%), réduisant même l’écart dans les intentions de vote au second tour, avec 47% contre 53% pour Emmanuel Macron. Selon les sondages, Jean-Luc Mélenchon (14%) est susceptible de devancer Valérie Pécresse et Eric Zemmour, qui descendraient sous la barre des 10%.

Les résultats

Les bureaux de vote ferment, pour l’essentiel, à 19 heures les 10 et 24 avril, ou une heure plus tard dans les grandes villes par dérogation. A partir de 20 heures, et pas avant sous peine d’amende, les résultats de l’élection présidentielle sont annoncés par les médias, avec les estimations des instituts de sondage à la sortie des urnes. Après les remontées des bureaux de vote, le ministère de l'Intérieur communique les résultats officiels dans la soirée. RMC et BFMTV sont bien sûr mobilisés pleinement pour faire vivre ces deux soirées électorales.

La prise de fonctions du président

Le 27 avril, soit trois jours après l’élection, le Conseil constitutionnel rend sa décision validant les résultats et proclamant officiellement le nouveau président de la République. La prise de fonction de la personne nouvellement élue se fait au plus tard le dernier jour du mandat du président sortant, soit le 13 mai cette année.