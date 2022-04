"Je voterai pour le plus clair": un débat d'entre-deux-tours décisif pour les indécis de droite

Pour les électeurs de Valérie Pécresse, Nicolas Dupont-Aignan et Eric Zemmour, le débat d'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron doit aider certains à faire leur choix avant le second tour de la présidentielle ce dimanche.

Le débat d'entre-deux-tours sera décisif pour eux ce soir. À droite et à l'extrême-droite, les électeurs de Valérie Pécresse, Eric Zemmour ou Nicolas Dupont-Aignan ne sont pas tous certains de suivre les consignes de vote de leur candidat.

Ces électeurs de droite, hantés par le débat de 2017, ont besoin de trancher sur le fond: ils attendent donc un débat pas un pugilat: "Ce n’est pas un combat de boxe, il faut qu’ils prennent ce débat au sérieux", assure Vincent. "Il faut qu’ils sachent se répondre et de manière intelligente aussi, avec moins de spectacle", renchérit Cécile.

Vincent, électeur déçu de Valérie Pécresse a besoin pour se décider d'entendre les explications des candidats sur le financement de leurs programmes: "Je voterai pour celui qui sera le plus clair dans ce qu’il compte faire. Être président de la République, ce n’est pas être magicien".

Une majorité d'électeurs de Valérie Pécresse pencherait pour Emmanuel Macron

Le débat pourrait aider aussi Pascal. Pour celui qui a voté pour Eric Zemmour au premier tour, son choix balance maintenant entre l'abstention ou Marine Le Pen: "Si elle parle un peu plus de civilisation, d’identité culturelle, ce sera un bon point".

À l’inverse, Cécile, électrice de Nicolas Dupont-Aignan aimerait que la candidate du Rassemblement national, édulcore ses mesures sur l'immigration: "Si elle recule sur ce genre de mesures superflues, pour moi le port du voile n’est pas la priorité du moment, ça peut me convaincre". Et pour convaincre ces électeurs, il faudra enfin que Marine Le Pen soit plus apaisée et plus préparée qu’il y a 5 ans.

Selon un sondage Ipsos et Sopra Steria publié samedi, 55% des électeurs de Valérie Pécresse pensent choisir Emmanuel Macron, 21% Marine Le Pen et 24% ne s'expriment pas). Chez Eric Zemmour, 76% des électeurs ont l'intention de voter Marine Le Pen et 9% Emmanuel Macron tandis que 15% ne se prononcent pas.