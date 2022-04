Présidentielle: Emmanuel Macron vainqueur, les résultats définitifs du second tour

Le ministère de l’Intérieur a publié les résultats définitifs du second tour de l’élection présidentielle. Emmanuel Macron a recueilli 58,54% des suffrages, contre 41,46% pour Marine Le Pen.

C’est inédit dans l’histoire de la Ve République. Emmanuel Macron est devenu le premier président de la République sortant à être réélu, hors cohabitation, ce dimanche soir, depuis l'adoption du vote au suffrage universel direct en 1962. François Mitterrand, en 1988, et Jacques Chirac, en 2002, avaient décroché leur second mandat après avoir conclu le premier avec un Premier ministre d’opposition (respectivement Jacques Chirac et Lionel Jospin).

Un second tour de l’élection présidentielle qu’Emmanuel Macron remporte avec 58,54% des suffrages, selon les résultats définitifs publiés par le ministère de l’Intérieur dans la nuit de dimanche à lundi. Soit 18.779.641 millions de voix. Marine Le Pen a elle rassemblé 41,46% des suffrages, soit 13.297.760 millions de voix. Quant à l’abstention, elle s’élève à 28,01%, soit la plus élevée au second tour de l’élection présidentielle depuis 1969 (31,1%).

"Nul ne sera laissé au bord du chemin", a promis Macron

"Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je porte mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite", a reconnu Emmanuel Macron lors de son allocution de victoire depuis le Champ-de-Mars à Paris. "Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir", a indiqué le chef de l’Etat face à la Tour Eiffel dimanche soir.

Après être entré sur le Champ-de-Mars en étant accompagné d’enfants et de jeunes, Emmanuel Macron a aussi expliqué lors de son discours vouloir "oeuvrer à une société plus juste, à l'égalité entre les femmes et les hommes".

"Il faudra être bienveillant et respectueux car notre pays est pétri de tant de doutes et tant de divisions. Nul ne sera laissé au bord du chemin, a promis le président. Il nous reviendra d'oeuvrer ensemble pour cette unité."

"Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève mais l'oeuvre collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux au service de notre pays, de notre jeunesse", a assuré Emmanuel Macron.