Retraites: Emmanuel Macron dit qu'il aurait dû se "mouiller" plus pour défendre la réforme

Le chef de l'État a annoncé, dans un entretien publié dans le Parisien ce dimanche, qu'il allait se "réengager dans le débat public" et a reconnu qu'il aurait dû se "mouiller" plus pour défendre la réforme des retraites.

Très en retrait depuis le début de l'année pendant qu'Elisabeth Borne et son gouvernement défendaient la retraite à 64 ans, le président reconnaît qu'il aurait dû se "mouiller" davantage sur la réforme phare de son second quinquennat, dans un échange avec des lecteurs du Parisien mis en ligne dimanche soir par le quotidien.

"Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même", dit-il.

Il affirme toutefois, sans s'étendre outre mesure, que sa Première ministre Elisabeth Borne a sa "confiance" car "elle fait bien son travail dans un moment difficile". Il semble d'ailleurs décidé à passer d'un extrême à l'autre en termes de présence médiatique.

Se réengager dans le débat public

"Je dois me réengager dans le débat public parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc je le fais partout", lance Emmanuel Macron, qui s'est donné cent jours pour relancer un mandat dans l'impasse et a commencé à retourner se frotter aux Français et à leur mécontentement sur le terrain.

Conspué lors d'un bain de foule en Alsace, suivi partout où il est annoncé par des manifestants et leurs concerts de casseroles, il rejette les procès de "mépris" et assure accepter la contestation. Mais il ajoute aussi vouloir "lutter contre la violence et l'incivisme", appelant à "sanctionner" ceux qui ont coupé le courant sur les lieux de ses déplacements.