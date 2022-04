"Soulagement", tacle à Mélenchon... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Gabriel Attal

Gabriel Attal était l'invité de RMC-BFMTV ce lundi matin, à la suite de la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle.

Gabriel Attal est "soulagé". Soulagé pour son pays, a-t-il expliqué ce lundi matin face à Apolline de Malherbe sur RMC-BFMTV. L'ancien porte-parole du gouvernement a réagi à la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle dimanche. Le président de la République sortant a battu Marine Le Pen en réunissant 58.5% des suffrages. Gabriel Attal est ainsi revenu sur cette victoire et sur les chantiers à venir pour la nouvelle équipe à venir du pouvoir exécutif.

Comment se réinventer sur les cinq années à venir?

"On veut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. On veut inventer une méthode nouvelle qui permette d'associer plus directement les Français dans les décisions qui sont prises. Sur les grands chantiers de la santé et l'éducation on veut construire les solutions avec les Français. C'est inventer quelque chose nouveau et c'est ce à quoi on est prêts aujourd'hui. (...) Ça passe d'abord par de la pratique politique. Ca va passer par les associations au plus près du terrain. Pour l'école, ça peut être avec les parents, les profs, les élèves..."

Le tacle de Gabriel Attal à La France insoumise

"C'est toujours la même chose, ceux qui n'ont pas été élus ou qui ne sont pas au second tour, assurent qu'il y a un 3e tour, et que les Français vont inverser leur choix. C'est assez classique après chaque élection, et assez classique chez Jean-Luc Mélenchon. On l'a entendu quasiment considérer qu'il n'y avait pas de second tour. En 2017, on l'avait entendu remettre en cause l'élection car il n'était pas qualifié au second tour. Pour lui, une élection qu'il ne gagne pas est une élection qui n'existe pas"

"Soulagé et heureux"

"Je suis soulagé et heureux pour mon pays. Je suis soulagé et heureux qu'on puisse continuer de lutter contre le réchauffement climatique. Que mon pays puisse rester dans l'UE et continuer de la changer de l'intérieur. Soulagé et heureux pour mon pays qu'on reste fidèle à nos valeurs, qu'on puisse agir efficacement pour le pouvoir d'achat des Français et pour l'emploi. (...) Cette élection est historique. On nous expliquait ces dernières années qu'on avait toutes les chances contre nous."

Une dose de proportionnelle, prévue dans le programme de 2017, va-t-elle être mise en place?

"Le président-candidat avait dit qu'à titre personnel, il était favorable pour avancer en ce sens. Mais pour ça, il faut pouvoir rassembler des forces politiques qui s'accordent pour aller dans cette direction."