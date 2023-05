"Au foyer, je ne suis pas bien": de plus en plus de Français dans l'attente d'un logement social

Il n'y a jamais eu autant de Français dans l'attente d'un logement social. Et malgré un nombre de demandeurs très importants, il y a toujours plus de demandes. Celles-ci ont augmenté de 7% en 2022.

Ils n'ont jamais été aussi nombreux à attendre un logement social. Selon un chiffre de l’Union sociale pour l'habitat, 2,4 millions de ménages étaient en attente à la fin 2022. C'est une hausse de 7% par rapport à 2021.

Une situation très dure à vivre pour certaines personnes qui attendent plusieurs années. Cela fait deux ans que Mathilde, 27 ans, attend un logement à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Et quand elle appelle le bailleur social, “ils me disent 'non il n’y a pas de logement, il faut rappeler plus tard'. Dès que je raccroche, je suis démotivée. Pourtant, je ne demande presque rien, je demande juste un logement avec une chambre séparée de mon salon”, indique-t-elle.

Avec 600 euros de RSA par mois, impossible de louer dans le privé. Elle doit donc vivre dans une chambre de 15 mètres carrés, dans un foyer de jeunes travailleurs. “Ici, au foyer, je ne suis pas bien, je ne dors presque pas. Il y a des portes qui claquent, du bruit dans les couloirs… J’entends tout ce qui se passe”, décrit-elle.

Peu de logements abordables

Une urgence qui s'accentue avec l'inflation, pour beaucoup de Français. La demande augmente et l'offre baisse, indique Emmanuelle Cosse, présidente de l'Union sociale pour l'habitat.

“Les ménages ont beaucoup de mal à faire face à l’augmentation des coûts sur l’ensemble de leurs charges. On a d’un côté l’ensemble de ces ménages demandeurs de logements sociaux et en plus, on a une raréfaction du logement abordable”, explique-t-elle.

Un manque de logement accentué par la hausse des coûts de construction et les restrictions d'accès au crédit.