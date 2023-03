"Ça nous concerne": des étudiants bloquent des lycées à Paris contre la réforme des retraites

Le lycée Racine, près de la Gare Saint-Lazare à Paris, a été bloqué ce mardi matin par des étudiants opposés à la réforme des retraites du gouvernement. Au total, un peu moins d'une dizaine d'établissements étaient bloqués.

Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et on attend une forte participation dans les actions et les manifestations dans toute la France ce mardi. Parmi les personnes qui sont prêtes à mener des actions, il y a une partie de la jeunesse. Un peu moins d'une dizaine de lycées parisiens sont bloqués ou perturbés.

Le lycée Racine, tout près de la gare Saint-Lazare à Paris (8e arrondissement), est bloqué. Des poubelles et des grilles de chantier ont été installées devant l'établissement. Une centaine d'élèves sont également présents devant le lycée pour protester contre la réforme des retraites. Parmi eux, Sébastien, lycéen.

“Cette réforme est quand même vachement injuste pour beaucoup. C’est quelque chose qui nous concerne, n’en déplaise aux personnes qui pensent que parce qu’on est jeune, ça ne nous regarde pas. On ne reste pas jeune toute notre vie et un jour, ce sera à notre tour. On ne veut pas de cette réforme, on n’a pas envie de travailler jusqu’à 64, 67 ou même 70 ans pour certains. Quand on se met en grève, savoir qu’il y a des jeunes qui nous soutiennent et qui sont avec nous, c’est quelque chose de super important. C’est aussi pour montrer que la jeunesse s’engage, et qu’elle est prête à se battre même si pour certains, on est encore jeunes, même si pour certains, on est encore des enfants”, appuie-t-il.

Polémique autour de la stratégie de LFI pour mobiliser les jeunes

Preuve de l’importance des jeunes dans cette mobilisation, c’est le buzz créé par LFI et Louis Boyard dimanche sur TikTok. Le député de 22 ans a appelé à un “blocus challenge”, en demandant sur les réseaux sociaux de "poster les plus belles photos de blocus de lycées et d'universités" à partir de mardi.

Louis Boyard a promis une récompense: la visite de l’Assemblée nationale. Cela a fait bondir plusieurs macronistes, mais aussi la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui a annoncé porter plainte pour "incitation au délit d'entrave et incitation à la violence".