EN DIRECT Réforme des retraites: Elisabeth Borne va présenter son projet, les syndicats se préparent

Jean Viard, sociologue et politologue, sur RMC:

"Si on a gagné 20 ans d’espérance de vie depuis la guerre et sept ans depuis 1981, c’est à cause des progrès de la médecine mais aussi parce que les conditions de travail ne sont plus exactement les mêmes. Il y a d’autres charges, les gens ont raison de le dire. Heureusement que la pénibilité diminue, parce qu’on fait tout pour ça. Mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas des métiers pénibles. Et il y a des énormes différences."

"Jusqu’à maintenant, on était sur des logiques de métiers. On appelait ça les régimes spéciaux. Donc la question, c’est : est-ce que c’est par métier ou est-ce qu’on en arrive à une individualisation de la pénibilité? Par exemple, est-ce que des médecins évaluent ça à 55 ans? Je ne vais pas trancher, évidemment. Mais quand vous regardez les différents pays d’Europe, la déclaration du sentiment d’être usé est beaucoup plus précoce en France. Soit on est nul en prévention, ce qui est le cas je crois. Soit on n’y attache pas assez d’importance dans les entreprises. L’autre jour, dans un supermarché, il y avait deux caissières. Toutes les 20 minutes, elles changeaient de côté, pour ne pas tirer avec le même bras toute la journée. Ça a l’air d’un détail, mais l’attention au moindre geste de travail change les données."