Policière tuée en Savoie: son ex-mari mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire

L'homme interpellé après le meurtre d'une policière en pleine rue dans un village de Savoie a été mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire.

L'ancien mari d'une policière, tuée jeudi en pleine rue dans un village de Savoie, a été mis en examen et écroué dimanche pour l'assassinat de son ex-conjointe, a annoncé le parquet de Chambéry.

Interpellé vendredi matin à Arvillard, commune proche de La Croix-de-la-Rochette (Savoie) où s'étaient déroulés les faits, le suspect "en l'état de ses déclarations à ce stade de la procédure, admet son implication dans la mort de la victime, mais conteste toute intention d'homicide", a indiqué le procureur de Chambéry Pierre-Yves Michau dans un communiqué.

"Il a été mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire", après son déferrement dimanche matin, selon le parquet.

Le meurtre de la policière, âgée de 42 ans, s'était produit jeudi matin sur la voie publique alors qu'elle était hors service. La victime venait de déposer l'un de ses enfants à la crèche du village de La Croix-de-la-Rochette, près de Chambéry, où elle résidait, et rentrait à son domicile à pied, accompagnée de son fils de 3 ans.

L'agresseur "lui a porté plus d'une dizaine de violents coups au moyen d'une arme qui, d'après les constatations opérées sur place ultérieurement par le médecin légiste, pourrait être une arme de type machette", avait indiqué Pierre-Yves Michau.

La femme est décédée peu après, malgré l'intervention rapide des secours. Elle avait eu deux enfants avec cet homme, dont elle avait divorcé en 2021, le couple étant alors domicilié à Nice. L'homme avait notamment été condamné en 2020 par le tribunal correctionnel de Nice pour non-respect d'une ordonnance de protection, selon le parquet.

Depuis sa mutation en Savoie, où elle était fonctionnaire de police au commissariat de Chambéry, la victime avait déposé une plainte pour non-paiement de pension alimentaire, mais n'avait initié "aucune autre procédure judiciaire en Savoie pour violences, harcèlement ou toute autre infraction contre le mis en cause", selon le parquet.

3919: le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences:



► Le "3919", "Violence Femmes Info", est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...). C'est gratuit et anonyme. Il propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Ce numéro est géré par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF).