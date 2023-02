Tentative de féminicide à Blois: "La police n’a pas fait son travail", confie la mère de la victime

Le 13 décembre dernier, Chloé, 23 ans, était rouée de coups par son ex-compagnon, à Blois (Loir-et-Cher). Sa mère, Alexandra, exprime pour la première fois sa colère dans les médias depuis cette tentative de féminicide. Chloé était menacée par cet homme et a tenté, à plusieurs reprises, de trouver de l’aide auprès de la police municipale puis de la police nationale sans être protégée.

Alexandra, la mère de Chloé, victime d’une tentative de féminicide à Blois (Loir-et-Cher) le 13 décembre dernier, s'exprime pour la première fois dans les médias. En colère, elle dénonce le manque de réponse des forces de l'ordre, aux appels à l'aide de sa fille, menacée par son ex-compagnon.

"Il y a eu plein de ratés, la police n’a pas fait son travail, explique la mère de Chloé au micro de RMC. Ça me révolte quand on m’appelle pour me dire que Chloé a été agressée. Je suis encore plus révoltée quand je vais à l’hôpital, le 13 décembre, et que je vois le visage de ma fille enflé. Révoltée par tout par le système, par la police, par son agresseur. Je veux que justice soit faite et que tous les ratés de cette journée soient punis."

Depuis la tentative de meurtre, Alexandra se rend tous les jours au chevet de sa fille, âgée de 23 ans. "Je lui parle, lui donne mon amour, ma force. Les médecins étaient pessimistes, moi j’ai écouté mon cœur." Le pronostic vital de Chloé n’est, aujourd'hui, plus engagé.

"Elle était condamnée et elle est vivante"

"Depuis 10 jours, Chloé réagit, elle a repris conscience, on ne connaît pas le futur, précise sa mère. Pour l’instant elle est handicapée, il y aura des séquelles, c’est sûr. Déjà c’est énorme, elle était condamnée et elle est vivante."

Ce 13 décembre 2022, Chloé revenait tout juste d’un séjour chez sa mère dans la Vienne, pendant lequel elle avait confié les violences psychologiques, les violences physiques et le harcèlement qu’elle subissait de la part de son ex compagnon. "J'étais fière d’elle, elle avait pris des décisions, confie Alexandra au micro de RMC. J’étais son pilier. Elle avait trouvé en moi l’oreille, l’écoute, la confiance. Elle revivait, elle retrouvait goût à la vie jusqu’au 13 décembre."

De retour chez elle à Blois, Chloé s’est retrouvée nez à nez avec son ex-compagnon, devant son domicile. Le jeune homme de 27 ans avait fait le déplacement depuis Paris. Elle l’avait quittée et elle venait même d’avorter, lui disait vouloir obtenir des explications. Chloé, elle, se sentait particulièrement menacée.

Les policiers disent ne rien pouvoir faire pour elle

Marvin lui demande alors de l’argent. Pendant qu’elle retire cet argent, Chloé appelle sa mère. "J'entends 'aïe, putain, tu me fais mal lâche moi'. Là je lui dis d’aller au commissariat et que je l'accompagne au téléphone", explique Alexandra.

Alors que Marvin s’en prend verbalement à Chloé dans la rue, elle aperçoit une voiture de la police municipale qu’elle hèle pour obtenir de l’aide. À la vue des uniformes, Marvin s’éloigne. Ces derniers disent ne rien pouvoir pour elle et lui conseillent d’aller déposer plainte.

Alors qu'Alexandra est toujours en ligne et entend la conversation, Chloé demande de l'aide au policier. "Il lui dit 'ça ne se fait pas comme ça, il y a une démarche'", explique Alexandra. Cette maman demande donc à sa fille de donner le téléphone à l'agent.

"Je sais qu’elle va se faire agresser alors j'ai supplié ce policier pour qu’il l’aide et là, il me sort à moi, qui sens le danger, 'écoutez, il y a une procédure', la même chose qu’il avait dit à Chloé."

Il lui conseille de composer le 17 si son ex-compagnon revient.

"Même en allant jusqu'au bout, elle n'a pas été écoutée"

Alexandra ajoute: "Ça n'est pas une femme qui a demandé de l’aide, nous étions deux." Me Isabelle Steyer, l’avocate d’Alexandra, a demandé que cet équipage de police municipale soit auditionné par le juge d’instruction.

Chloé va ensuite au commissariat.

"Elle va jusqu’au bout, elle fait la démarche, explique Alexandra, mais même en allant jusqu’au bout elle n’est pas écoutée. On l'a laissée comme ça, c’est honteux. Ils n’ont pas fait leur travail point barre."

Le policier en charge de l’accueil avait demandé à Chloé de revenir le lendemain avec plus de preuves. Moins d'une heure après, elle a été rouée de coups et laissée pour morte. "Ça n’est pas professionnel, s’emporte Alexandra. Ils lui ont dit de revenir le lendemain. Est-ce qu’elle a eu le temps de revenir le lendemain? On est en 2023 quelle honte!"

L’ex-compagnon de Chloé a été mis en examen pour tentative de meurtre sur conjoint et place en détention provisoire. Le policier qui n’a pas pris la plainte de la jeune femme a été suspendu mais il ne fait pas l’objet de poursuites judiciaires.