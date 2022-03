EN DIRECT RSA, Corse, McKinsey: les explications de Gabriel Attal sur RMC

"Ça fait cinq ans que j’entends dire, Emmanuel Macron est un président de droite, c’est un gouvernement de droite. D’abord je ne suis pas sûr que ça passionne les Français, et puis qu’est-ce qu’on voit à la fin de ce quinquennat? On voit qu’on a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans, le taux d’emploi le plus haut depuis qu’il est mesuré. Je ne pense pas que les gens se demandent si c’est de droite ou de gauche, ils se disent juste que c’est utile pour le pays."

"Moi, je suis à l’aise avec toutes les mesures qui permettent aux Français de travailler. Au début du quinquennat, en 2017, on a fait des réformes, notamment les ordonnances travail, on a baissé la fiscalité des entreprises. Et beaucoup nous ont dit que c’était des mesures de droite. Mais qu’est-ce qu’on voit à la fin? C’est qu’on a créé 1,2 millions d'emplois en cinq ans. C’est deux fois plus que le quinquennat précédent et quatre fois plus que celui d’avant”.