Jean-Philippe Tanguy accuse une "partie des élites françaises" de consommer et banaliser le cannabis

Pour le chef de file des députés du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy, la banalisation du cannabis notamment par les élites dirigeantes, contribue au trafic de drogue et aux violences qui en découlent.

Après la mort d'un enfant de 10 ans à Nîmes, victime collatérale des violences qui émaillent le trafic de drogue, la classe politique se divise sur la méthode à adopter pour lutter contre les trafics, le trafic de cannabis notamment. À gauche, on plaide pour la légalisation, à droite pour la répression.

À l'extrême-droite, on veut même des peines de prison ferme pour les consommateurs. C'est ce qu'assure ce jeudi sur RMC et BFMTV Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national et président du groupe à l'Assemblée nationale: "Il faut alourdir les peines", tonne l'élu de la Somme.

"Quand les enfants de la bonne bourgeoisie, qui consomment de la drogue et font indirectement vivre un enfer aux classes populaires qui vivent dans ces quartiers, iront quelques jours en prison, ou auront des procédures judiciaires lourdes, ça leur rafraîchira l’esprit et ils auront un autre regard sur la drogue", martèle Jean-Philippe Tanguy.

Face à Face : Jean-Philippe Tanguy - 24/08 16:41

"À tous les étages de la société on considère que consommer, ce n’est pas grave"

Selon lui, le cannabis se banalise dans les esprits des classes dirigeantes et chez les élites: "Il y a un désarmement psychologique des élites françaises avec la drogue. A tous les étages de la société on considère que consommer, ce n’est pas grave, que ça peut même être bénéfique", assure Jean-Philippe Tanguy.

"Dans toutes les grandes écoles françaises, et j’en ai fréquenté beaucoup (Lycée Henri IV, Essec et Sciences-Po Paris, ndlr), la consommation de cannabis est banalisée". déplore l'élu. Conséquence, une "partie considérable des élites françaises", consommerait du cannabis.

"On le voit au quotidien dans les soirées des grandes écoles de commerce ou de Sciences-Po, il y a une banalisation du cannabis par des personnes qui intègrent ensuite les classes dirigeantes françaises", ajoute Jean-Philippe Tanguy.

Avec 45% de personnes ayant expérimenté le cannabis en France, le pays est le plus gros consommateur d'Europe, selon le centre européen des drogues et des addictions. Bien au-delà de la moyenne, à 27%.