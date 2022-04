Présidentielle: ce que disent les derniers sondages

L'écart se resserre entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au premier tour, la candidate du Rassemblement national se rapprochant du président sortant.

Dès ce samedi minuit, plus aucun sondage ne peut être publié. Les enquêtes d'opinions sont interdites la veille et le jour d'un scrutin, afin de ne pas influencer les électeurs dans la dernière ligne droite. Un soulagement peut-être pour la majorité alors que dans les dernières enquêtes d'opinions, l'écart entre Emmanuel Macron et ses deux plus proches poursuivants Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se resserre, comme le confirme les ultimes sondages.

1,5% d'écart entre le président candidat et sa poursuivante

Un ultime sondage Elabe Opinion 2022, publié ce vendredi pour BFMTV, L'Express et SFR, place Emmanuel Macron en tête avec 26,5% des voix suivi de très près par Marine Le Pen (25%). L'insoumis Jean-Luc Mélenchon est lui crédité de 17,5% des voix. Derrière aucun candidat ne dépasse les 10%: Eric Zemmour est en quatrième position avec 8,5% des voix, juste devant Valérie Pécresse (8%).

L'écologiste Yannick Jadot (EE-LV) est en léger recul avec 4% des intentions de vote devant Nicolas Dupont-Aignan, Fabien Roussel et Jean Lassalle (2,5% chacun). La socialiste Anne Hidalgo est créditée de 2% des voix tandis que Philippe Poutou (1% et Nathalie Arthaud (0,5%) ferment la marche.

Jean-Luc Mélenchon autour des 17%

Dans un sondage OpinionWay-Kéa Partners pour Les Échos et Radio classique publié jeudi, le président-candidat est toujours premier, crédité de 26% d'intentions de vote, Marine Le Pen de 22% des voix et Jean-Luc Mélenchon de 17% des suffrages.

Derrière le trio de tête, ici aussi tous les autres candidats se trouvent sous la barre de 10%: la candidate LR Valérie Pécresse et le candidat d'extrême droite Eric Zemmour à 9% des intentions de vote suivis de Yannick Jadot, Fabien Roussel et Jean Lassalle (Résistons!) à 5% pour le premier et 3% pour les deux suivants. Derrière, Anne Hidalgo est créditée de 2%, des intentions de vote à égalité avec Nicolas Dupont-Aignan. Nathalie Arthaud et Philippe Poutou ferment encore la marche, crédités de 1% des voix.

Valérie Pécresse et Eric Zemmour ne dépassent pas les 10%

L'ordre de grandeur est le même pour un ultime sondage Ipsos-Sopra Steria pour Le Parisien et Franceinfo, publié ce vendredi. Emmanuel Macron est toujours en tête avec 26,5% des intentions de vote suivi de Marine Le Pen (23%) et Jean-Luc Mélenchon (16,5%).

Derrière, Eric Zemmour (9%) devance Valérie Pécresse (8,5%). Yannick Jadot est crédité de 5% des intentions de vote suivi par Fabien Roussel (3%). Anne Hidalgo et Nicolas Dupont-Aignan sont à égalité avec 2,5% des voix devant Jean Lassalle (2%). Philippe Poutou (1%) et Nathalie Arthaud (0,5%) ferment la marche.

Un second tour très serré

Au second tour, le sondage Elabe Opinion 2022, publié ce vendredi pour BFMTV, L'Express et SFR anticipe un match très serré, Emmanuel Macron l'emportant avec seulement 51% des voix contre 49% pour Marine Le Pen. Pour Le Parisien, le duel est moins serré, le président sortant l'emportant avec 53% des voix, tout comme l'enquête d'opinion pour Les Échos et Radio classique.