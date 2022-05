Entre Ehpad et aides à domicile: comment mieux prendre en charge la dépendance des seniors?

"Les 12 travaux du président Macron". Jusqu’au 13 mai, "Apolline Matin" sur RMC et RMC Story aborde tous les jours à 7h10 les défis du second mandat d’Emmanuel Macron. Mardi, zoom sur la dépendance des séniors.

Le scandale Orpea révélé par le livre Les fossoyeurs de Victor Castanet a remis la question de la dépendance des séniors sur le devant de la scène politique. Comment bien vieillir à domicile et comment prendre en charge ceux qui en ont besoin?

Beaucoup de seniors veulent éviter l’Ehpad et font appel à des aides à domicile. C’est le cas de Didier, dont la mère est âgée de 83 ans: "Il était hors de question de la placer. Ici elle a son jardin, sa véranda. Financièrement, ça se passe bien car il y a une bonne prise en charge. Il faut compter entre 700 et 800 euros par mois, avec 300 euros pris en charge dans le département. Elle a ses enfants, ses petits-enfants et ses amis qui viennent la voir régulièrement. A l'hôpital ou dans un centre, ce n’est pas possible”, raconte-t-il au micro de RMC.

"Je ne survivrai pas dans une maison de retraite, raconte Paulette, bénéficiaire des services de l’ADMR, une réseau associatif d'aide à la personne. J’ai une amie qui y est, elle est toujours couchée et elle n’est pas bien".

“Rester chez soi fait partie des solutions, confirme sur RMC Laurent Garcia, ancien salarié d’Orpéa et aujourd’hui président de l’Observatoire du grand âge. Mais que vont devenir les Ehpad si on les surmédicalise? Est-ce qu’ils vont rester des lieux de vie? C’est mon inquiétude. Il y a aussi des personnes, certes peu nombreuses, qui désirent rentrer à l’Ehpad car elles n’ont plus de famille. Il y a différentes solutions", dit celui qui a été un des lanceurs d’alerte sur le scandale Orpéa. Il souhaite que les Ehpad soient dédiabolisés.

Un recrutement compliqué

Laurent Garcia milite aussi pour que la formation des aide-soignants et des auxiliaires de vie soit revue. "Les formations de soignants et d’aide-soignants sont hors sol. On ne les juge pas sur les qualités humaines. Une aide-soignante n’est pas uniquement un gant de toilette, ca doit être une amie, une confidente. Pour ça, il faut du temps”, plaide-t-il.

Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir recruter 50.000 infirmiers et aides-soignants dans les Ehpad. Mais les salaires peu élevés et la dévalorisation de la profession rendent le recrutement compliqué, et Laurent Garcia craint que cette pénurie de soignants soit compensée par les aidants. "Il y a des aidants qui arrêtent de travailler pour s’occuper de leurs parents. Est-ce normal? Je ne crois pas", répond-il.