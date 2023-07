"Ajustements" au gouvernement: "Emmanuel Macron va créer la surprise", prédit un ancien ministre

Pour l'ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, Emmanuel Macron va créer la surprise à l'occasion du mini-remaniement qui doit avoir lieu au sein du gouvernement.

Qui part? Qui reste? Confirmée à son poste par le président de la République Emmanuel Macron, après "100 jours d'apaisement", la Première ministre Elisabeth Borne va procéder à quelques "ajustements" au sein de son gouvernement. Certains ministres et secrétaires d'Etat n'ayant pas apporté satisfaction vont faire leur valise.

Mais qui va remplacer ces six ou sept départs attendus? Rien n'est moins sûr. Cependant, l'ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari croit avoir quelques pistes. "Emmanuel Macron va essayer de créer la surprise", prédit-il ce mardi sur le plateau des "Grandes Gueules".

"Comme il avait trouvé Eric Dupond-Moretti , peut-être qu'il va faire revenir de vieux loups de la politique, comme Arnaud Montebourg. Il y avait aussi la rumeur d'un retour de Nicolas Sarkozy à Matignon, ce qui aurait été d'une autre nature politique et probablement compliqué à gérer", assure Jean-Baptiste Djebbari.

"Un événement en chasse un autre"

Des "ajustements" minimes qui laissent pantoise Barbara Lefebvre: "Pourquoi changer une équipe qui gagne surtout quand elle perd", ironise-t-elle sur le plateau des "Grandes Gueules". "Elisabeth Borne a foiré les législatives et a utilisé onze fois le 49-3", rappelle l'enseignante. "La réforme des retraites a été faite dans un déni du parlement et de l'opinion", ajoute-t-elle.

Mais pour Jean-Baptiste Djebbari, les Français ont la mémoire courte: "La séquence a été compliquée avec la réforme des retraites et les émeutes. Mais le principe en politique, c'est qu'un événement en chasse un autre. Le 14-Juillet s'est bien passé, aujourd'hui on parle de la canicule. On dit en politique que les gens ont six mois de mémoire", assure l'ancien ministre des Transports. "Les Français ont de la mémoire et le font payer aux élections", nuance Barbara Lefebvre.

Visiblement, Emmanuel Macron a donc choisi la continuité. Du moins, avec Elisabeth Borne. "Nommer un nouveau Premier ministre, c'était se donner les capacités de gouverner différemment. Or, au Parlement, il manque 40 députés à Emmanuel Macron. Et il n'a pas trouvé de nouveau Premier ministre capable d'apporter 30-40 voix", analyse aussi Jean-Baptiste Djebbari.

Les changements au sein du gouvernement devraient être connus dans les prochains jours, peut-être aux alentours du 26 juillet, la date de la fin des 100 jours d'apaisement.