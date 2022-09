EN DIRECT Elisabeth Borne sur RMC: la réforme des retraites "prioritaire", décision cette semaine

"(A Matignon) Cet été, nous ne mettions pas la climatisation, et on va être effectivement attentif à ne pas chauffer trop tôt. Ensuite, on appliquera la règle qui s’applique depuis les années 70, d’avoir un chauffage à 19 degrés", a expliqué la Première ministre, Elisabeth Borne.



"La règle, c’est de chauffer à 19 degrés donc s’il fait 15 degrés, naturellement, on peut allumer le chauffage. Je tiens à rappeler qu’on a prolongé le bouclier tarifaire pour que les ménages ne soient pas trop pénalisés par la flambée des prix de l’électricité et du gaz. Donc plutôt qu’une multiplication par 2,2, on limite la hausse des prix à 15% pour le gaz comme pour l’électricité", a-t-elle précisé.