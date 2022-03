Présidentielle: Valérie Pécresse à la relance, des jeunes LR en mode "Suicide Squad"

La candidate de la droite, Valérie Pécresse, était en déplacement à Roubaix ce mardi. Elle a parlé de sécurité pour tenter de se relancer alors qu'elle est en retard dans les sondages, à onze jours du premier tour de la présidentielle. Certains jeunes des LR sont quant à eux déjà prêts à tourner la page.

Valérie Pécresse est revenue aux fondamentaux ce mardi, en parlant sécurité avec des habitants d'un quartier populaire de Roubaix. Un quartier au cœur d'une polémique sur les poupées sans visage en janvier dernier, après la diffusion d’un reportage de Zone interdite. Un tournant plutôt apprécié par ses soutiens.

"C'était plutôt pas mal !" savoure un parlementaire. "On a montré notre différence avec Zemmour . Nous, c'est sans haine et sans connivence", ajoute-t-il.

Un soutien abonde: "En Darmanistan en plus, c'est tout bénef !". En effet, petite cerise sur le gâteau, elle était en plein fief électoral du ministre de l'Intérieur. Pas sûr pour autant que cette séquence suffise pour remonter la pente. Valérie Pécresse est très loin du second tour et flirte avec la barre des 10% d'intentions de vote.

La candidate tente d'espérer encore: "Ne croyez pas les sondages" lance-t-elle dans Le Parisien ce mercredi matin.

Une révolution à venir chez LR?

Ses partisans, eux, sont lucides: "La questio,n c'est de savoir si on bascule côté Mélenchon ou côté Jadot". Comprendre, terminer autour de 15 ou de 5%.

"Si c'est 15 %, on gère la sortie de façon honorable et on donne une bonne image. Faire moins que Mélenchon, ça donne un très mauvais signal pour la suite", anticipe un député LR.

La suite, certains jeunes Républicains la voit en ‘Mission suicide’ sur WhatsApp. Selon nos informations, une quinzaine de jeunes députés, à peu près tous trentenaires, communiquent sur une boucle WhatsApp dédiée, au nom évocateur: "Suicide Squad", en référence au film à succès. "On sait très bien qu'on est fous, mais il faut renverser la table, c'est le moment", lance l'un des trentenaires.

Leur plan pour l’après-présidentielle est assez clair. "Ce n'est pas compliqué, on veut tout. Le groupe à l'Assemblée, le parti, la commission d'investiture... On dégage les vieux, on tourne la page de l'héritage de Sarkozy. Les Dati, Morano, Wauquiez, ça dégage", balaie un des jeunes ambitieux. Les "vieux" apprécieront.