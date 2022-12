EN DIRECT Grève SNCF: le gouvernement met la pression, la direction espère sauver le Nouvel An

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, appelle ce jeudi les grévistes de la SNCF à renoncer à leur mouvement pour Noël. "Nous demandons à l’ensemble des personnes qui ont annoncé vouloir faire grève de renoncer à cette grève et d’entendre la demande légitime des Français de pouvoir retrouver leurs familles dans de bonnes conditions. L’ensemble du gouvernement est totalement mobilisé, d’abord pour accentuer le dialogue social à la SNCF. Mais nous rappelons que nous avons, dans un passé récent, totalement effacé la dette de la SNCF et que des hausses de salaires conséquentes ont déjà été annoncées et mises en place pour certaines d’entre elles. Nous sommes également mobilisés pour identifier toutes les solutions efficaces pour que les voyageurs privés de leur train puissent quand même rejoindre leur famille."

