EN DIRECT Retraites: Elisabeth Borne va recevoir les syndicats, des vols annulés le 6 avril

Le gouvernement a décidé de nouvelles réquisitions de grévistes dans l'industrie pétrolière afin d'endiguer les pénuries de carburants, notamment en Ile-de-France, à quelques jours du week-end de Pâques, selon le ministère de la Transition énergétique.

Des réquisitions sont en cours, notamment à la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher (Seine-Maritime), la plus grande de France, "qui expédie du carburant dans l'oléoduc Le Havre-Paris vers l'Ile-de-France et le Centre-Val de Loire depuis hier matin (lundi), grâce à la réquisition de quelques personnes par relève (3 à 4 maximum)", a indiqué le ministère à l'AFP.

Il a ajouté que les réquisitions prises le 29 mars pour le dépôt pétrolier de la SFDM, en Loire-Atlantique, sont toujours en vigueur, permettant d'expédier du carburant vers les Pays-de-la-Loire, l'Ile-de-France, le Centre-Val de Loire et l'Est de la France via l'oléoduc Donges-Melun-Metz, où un salarié par relève est réquisitionné.

Concernant la raffinerie de Normandie, la CGT Chimie a affirmé que des réquisitions étaient "effectives" depuis lundi jusqu'à jeudi, confirmant implicitement une reprise des expéditions.

"Il s'agit d'approvisionner notamment l'Ile-de-France et le Centre-Val de Loire, où la situation est tendue et à l'approche du week-end de Pâques et des vacances scolaires", a indiqué à l'AFP le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.