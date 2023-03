EN DIRECT Retraites: plusieurs rassemblements sauvages samedi en France, Borne dit avoir fait "ce que les Français attendaient"

En réponse à un auditeur, David, qui demandait au gouvernement davantage d'écoute de la population, Benjamin Haddad a expliqué que ce "débat sur les retraites a aussi révelé beaucoup de questionnements sur le sens du travail, sur les inégalités, sur nos services publics, sur la question écologique".

Pour le débat sur les retraites, le député parisien a estimé que la majorité devait "apporter des réponses concrètes, et que l'immobilisme face à cette situation serait la pire des réponses. En revanche, est-ce que parce qu'on voit cette opposition et ces manifestations, on peut mettre la poussière sous le tapis et dire qu'il n'y a pas de déficit à notre système de retraites? Peut-on dire 150 milliards de déficit sur 10 ans, c'est pas grave et on fait ce qu'il y a de plus facile, on laisse à notre successeur?".