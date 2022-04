Election présidentielle 2022, second tour: à quelle heure ferment les bureaux de vote

Les Français sont de nouveaux appelés à voter ce dimanche 24 avril pour le second tour de l'élection présidentielle 2022, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Deux semaines après le premier tour de la présidentielle, les 48,7 millions d’électeurs français sont de nouveaux appelés aux urnes. Nouveauté, comme au premier tour, les bureaux de vote fermeront à 19h. Ainsi ce dimanche 24 avril, les bureaux de vote seront ouverts entre 8 heures et 19 heures, au lieu de 18 heures auparavant. Une décision prise par le législateur pour empêcher la fuite des estimations dans les pays étrangers avant la révélation des résultats officiels à 20 heures.

Avec quelques exceptions habituelles. Dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Grenoble ou encore Nantes, les bureaux de vote fermeront à 20 heures. C’est le cas aussi pour certaines grosses ambassades ou consulats comme à Barcelone, à Madrid, à Kyoto ou encore à Doha. A noter que, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles et en Guyane, et plus généralement sur le continent américain, les élections ont eu lieu un jour avant, ce samedi 23 avril.

Un vote après 20h dans certains bureaux?

Enfin, pas de panique si à 19h50 il y a toujours une foule de votants devant le bureau. A Paris au premier tour, des bureaux de vote ont fermé après 20h. La mairie de la capitale a expliqué que face à une forte affluence en fin de journée et un déficit d’assesseurs, 30 bureaux dans 9 arrondissements ont été obligés de fermer après l’heure légale. Une pratique licite "tant que les électeurs se sont présentés dans le bureau de vote avant 20h", assurait la mairie de Paris.

Après avoir eu le choix entre 12 candidats, les électeurs doivent cette fois départager au second tour Emmanuel Macron, arrivé en tête avec 27,85%, et Marine Le Pen sa dauphine avec 23,15% des voix. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de La France insoumise, a échoué à se hisser au second tour, malgré 21,95% des voix.