"On veut 379 seconds tours": Marion Maréchal appelle à une grande coalition pour les législatives

Invitée de RMC et BFMTV, Marion Maréchal a appelé à une grande coalition à l'extrême-droite à l'occasion des élections législatives. Avec deux buts affichés, selon le résultat de la présidentielle.

Après l'échec d'Eric Zemmour au premier tour de l'élection présidentielle, sa lieutenante Marion Maréchal appelle à une grande coalition à l'extrême-droite en vue des législatives. Avec deux objectifs, selon le résultat du second tour de l'élection présidentielle ce 24 avril.

"Nous proposons une coalition des droites avec la possibilité historique de pouvoir emporter une majorité relative voire absolue", a assuré ce mercredi sur RMC et BFMTV Marion Maréchal, la vice-présidente exécutive de Reconquête.

"Nous voulons faire prendre conscience au RN, à Debout la France, à ces élus LR qui ne veulent pas d'accords avec Emmanuel Macron, que nous avons la possibilité historique de pouvoir emporter une majorité relative, si ce n'est absolu".

"Nous avons fait des projections et on peut souhaiter 379 seconds tours avec des candidats communs. C'est une opportunité, quel que soit le résultat dimanche. Parce qu'il faudra une majorité présidentielle autour de Marine Le Pen qui n’aura pas de majorité seule. Il lui faudra des alliés. Et si par malheur c'est Emmanuel Macron qui est élu, il faudra imposer une cohabitation", plaide Marion Maréchal.