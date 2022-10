EN DIRECT Carburant: des réquisitions à Feyzin et Dunkerque

Le temps est long pour les exploitants agricoles. L'automne est la période pendant laquelle ils ont le plus besoin de carburant, alors les difficultés d'approvisionnement tombent vraiment mal.

"15 à 20 % des exploitations sont à sec et on risque d'avoir plus de 50% d'entre elles à l'arrêt si cela dure en ce début de semaine. C'est plus que compliqué", affirme Luc Smessaert, vice-président de la FNSEA, cultivateur et éleveur à Roy-Boissy (Oise).

Il ajoute: "Dans ma ferme, on est à court depuis mardi, donc on fait le système D: on siphonne nos réservoirs des petits tracteurs et moissonneuses pour aller jusqu’au bout. Il y a les semis à faire, il y a les récoltes de betterave, de pommes de terre et en même temps il faut s’occuper de l’élevage. Il n’y a rien de pire que de ne pas avoir de visibilité.

Plus de 50% des exploitations risquent de manquer de carburant, en pleine récolte