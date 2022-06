EN DIRECT Gouvernement, majorité: Emmanuel Macron a refusé la démission d'Elisabeth Borne

Pascal Perrineau, politologue, professeur émérite des universités à Science Po, dans "Apolline Matin" sur RMC et RMC Story:

"La première sortie possible, c’est de fonctionner avec des majorités d’idées. C’est-à-dire en fonction du projet de loi, portant telle ou telle réforme. On va chercher à gauche, à droite, même jusqu’au RN puisqu’il disait que sur des projets de sécurité ou d’immigration, si ça allait dans le bon sens pour lui, il s’associerait au vote. C’est redoutable (de négocier), il faut avoir des hommes et des femmes qui savent faire ça. Ce n’est pas donné à tout le monde."

"La seconde possibilité, c’est un accord plus pérenne, plus stable. Là, il faut trouver un groupe qui joue le jeu. Pour l’instant, aucun des groupes d’opposition ne joue le jeu. Les choses peuvent évoluer. Les Français sont inquiets, sur leur pouvoir d’achat, sur leur sécurité… L’immobilisme total, on ne peut pas se le permettre. Il faudra bouger, peut-être pas au même rythme."

"Le troisième scénario, c’est que tout cela devienne plus compliqué, qu’il y ait des tensions, même en dehors du parlement. La solution de la dissolution, mais est-ce une solution…, peut apparaitre. Mais c’est à haut risque. Tout le monde se souvient de 1997, de la dissolution faite par Jacques Chirac qui se termine par la victoire de la gauche. On l’a vu dans cette élection, il y a des anti-macronismes venant d’horizons différents qui ont convergé. Il a une majorité relative, le président, mais la situation est difficile."