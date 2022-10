EN DIRECT Carburant: la direction de Total accepte de recevoir la CGT

Dominique Schelcher (président de Système U) sur RMC:

"On bloque des quantités de carburant pour certains camions. Ce n’est pas vrai dans toute la France, mais ça l’est dans certaines zones où la tension dans les stations-service est beaucoup plus forte. On est obligé de le faire. Il faut qu’on mette en place des solutions pour continuer de faire tourner nos magasins et aider les consommateurs pour que ça soit le moins pénible possible."

"Il y a un niveau de rupture habituel, actuellement, qui est un peu plus élevé depuis la crise Covid. Il n’y a pas d’aggravation aujourd’hui. L’essentiel reste le problème du carburant et on se bat. Il y a quelque chose qui fait un peu de bien, c’est la libération des stocks stratégiques. Nous le demandons depuis un certain temps et là, nous l’obtenons, heureusement. Ça s’accélère un peu depuis ce week-end et tant mieux, parce que ça aide. Il y a trois mois de stocks en France."